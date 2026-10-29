Borítókép: A Tisza-frakció (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Kedden megszavazhatja a Tisza Baka András legfőbb ügyész-jelöltjét
Lapunk információi szerint a jövő keddi parlamenti szavazáson a Tisza-frakció támogatja majd Fejes Pétert, akit Baka András köztársasági elnök jelölt a legfőbb ügyészi tisztségre. Értesüléseink szerint a fordulat hátterében az áll, hogy az államfő ezúttal minden érintett féllel egyeztetett a jelölt személyéről. A frakció kérdésünkre azt válaszolta, még nem döntöttek.
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