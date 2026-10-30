Azt ígértétek, ami jó, az megmarad – a Wekerle Plusz programot és annak bevezetési módját kritizálják a kormány hivatalos oldalán

A törlesztőrészletek emelkedésétől tartanak

A kamatemelés pénzügyi következményei szintén hangsúlyosan jelentek meg a kommentekben. Az egyik hozzászóló egy ötvenmillió forintos, használt ingatlan megvásárlásához felvett hitel példáján keresztül érzékeltette a különbséget. Számítása szerint öt százalékos kamat mellett a havi törlesztőrészlet mintegy 55 ezer forinttal lehet magasabb a háromszázalékos konstrukcióhoz képest.

A pontos különbség a hitel futamidejétől és egyéb feltételeitől is függ, a kommentelő azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy

sokaknak nincs lehetőségük új építésű ingatlan megvásárlására, ezért számukra a használt lakások finanszírozása különösen fontos.

A jogosultsági szabályok módosítása is visszatérő kifogás volt. Egy hozzászóló azt sérelmezte, hogy az új feltételek alapján az igénylő nem szerezhet ötvenszázalékos tulajdonrészt az ingatlanban. Példaként azokat említette, akik válás után vagy más családi élethelyzetben vásárolnának lakást.

Panyi Miklós szerint is sokan veszíthetnek

A Wekerle Plusz bevezetését korábban Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője is bírálta. A politikus átgondolatlanságot és fejetlenséget emlegetett, és arra figyelmeztetett, hogy a változtatások több társadalmi csoport számára kedvezőtlen következményekkel járhatnak. Panyi szerint a programváltás vesztesei között lehetnek a használt lakást vásárlók, a kis keresetű és vidéki fiatalok, a 44 év felettiek, a családalapítást tervezők, valamint a közszolgálatban dolgozók is. A politikus azt is kifogásolta, hogy a Wekerle Plusz részleteiről a bevezetés előtt nem folyt megfelelő tájékoztatás.

A kormány korábbi bejelentése szerint az Otthon Start helyébe október 28-tól a Wekerle Plusz vásárlási és építési hitel lép. A változtatás részleteit illetően Magyar Péter később átmeneti rendelkezésekről is tájékoztatást adott, amelyek bizonyos folyamatban lévő lakásvásárlások esetében lehetővé teszik a korábbi feltételek alkalmazását.