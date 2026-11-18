A kormányzati működésben is elismerte a problémákat

Az alelnök asszonnyal készült interjú másik részében Tisza-kormány eddigi teljesítményének értékeléséről hallhattunk. Hallerné nem próbálta tagadni, hogy a kormányzati munka során komoly nehézségek merültek fel. A minisztériumok működéséről szólva úgy fogalmazott:

Óriási problémáink voltak, vannak, talán most már kevesebb.

A politikus szerint az egyes tárcák eltérő hatékonysággal működnek, és különbséget jelent az is, hogy mely minisztériumoknál kellett új rendszert kialakítani, illetve hol kellett átvenni a korábbi struktúrát. A beszélgetésben Lázár János korábbi minisztériuma is szóba került.

Hallerné a problémák egyik okaként a rendkívül gyors munkatempót jelölte meg.

Szerinte a sietség sokszor nem hagy elegendő időt a döntések alaposabb átgondolására, illetve megfelelő kommunikálására.

Elismerte, hogy a Tisza olykor jó szakmai döntéseket is rosszul közvetített a nyilvánosság felé.

Hiába van nagyon jó döntésünk, ha nem jól mondjuk el, az is hiba

– fogalmazott, majd arra a kérdésre, hogy a Tisza gyakran kommunikál-e rosszul, pontosított: nem állította, hogy ez rendszeresen előfordul, de elismerte, hogy voltak ilyen esetek.

Magyar Péter indulatos stílusát is megvédte

A Klubrádió műsorában Magyar Péter parlamenti viselkedése is szóba került. Hallerné szerint különbséget kell tenni a hangos, dinamikus politizálás és az érdemi tartalom nélküli provokáció között.

A miniszterelnök stílusát alapvetően védelmébe vette, arra hivatkozva, hogy felszólalásai mögött fontos mondanivaló áll.

A műsorvezető arra is rákérdezett, hogy a kormányfő kommunikációja mennyiben felel meg annak a politikai kultúrának, amelyet a Tisza meg kíván honosítani. Hallerné erre meglehetősen egyértelmű választ adott:

Az a politikai kultúra, amit ő képvisel, azt szeretnénk meghonosítani.

Az alelnök ugyan elismerte, hogy időnként elhangzanak nem szerencsés kifejezések, és a durva megfogalmazásokkal ő sem ért egyet, összességében mégis a miniszterelnök stílusát állította követendő példaként. A parlamenti viták intenzitását és hangosságát a demokratikus működés részeként értelmezte.