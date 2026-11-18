Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István)
Visszatér korábbi posztjára az Alkotmánybíróság új főtitkára
Bitskey Botondot választotta meg az Alkotmánybíróság teljes ülése a testület főtitkárának. A jogász korábban másfél évtizeden keresztül már betöltötte ezt a tisztséget, amelyet 2025 elején hagyott el. Új megbízatását 2027. január 1-jén kezdi meg.
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