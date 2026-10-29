Borítókép: Kulcscsere. Egyre többször történik majd meg mostanában?
Roham az Otthon startért: az egyik nagybank már meg is tette rendkívüli bejelentését
A jövő évi költségvetési átalakítások részeként a kormány átszabja az otthonteremtési támogatást. Akár több ezer ingatlan sorsa dőlhet el a következő napokban.
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