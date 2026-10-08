Családi wellness brüsszeli kasszából: orvosszakértőnek hazudta rokonait a strasbourgi luxusúton a baloldali EP-képviselő

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Kamudokumentumokkal, egészségügyi szakértőnek álcázva utaztatta Strasbourgba a családját és a barátait az adófizetők pénzén egy horvát európai parlamenti képviselő. A Politico brüsszeli hírportál tényfeltáró cikke szerint Romana Jerkovics ellen már a saját pártja is fegyelmi eljárást indított. Ez nem egy egyedi eset, hanem egy rendszerszintű probléma: hogy Brüsszelben szinte senki sem ellenőrzi érdemben a képviselők költéseit.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 08. 9:32
Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN Forrás: AFP

Bár az összeg uniós szinten nem tűnik gigantikusnak, az eset a felszínre hozott egy rendszerszintű problémára, amelyre már rengeteg szervezet felhívta a figyelmet:

az Európai Parlament sajátos, szinte ellenőrizetlen kifizetési rendszere.

Jelenleg ugyanis a brüsszeli bürokrácia nagyrészt bízik a képviselők által leadott listákban és pecsétekben. Ha a formanyomtatványok és a számlák matematikailag stimmelnek, a belső ellenőrzés ritkán vizsgálja meg mélyebben, hogy a meghívott szakértő valóban az-e, akinek mondja magát, vagy csak a képviselő unokatestvére, aki szeretné ingyen megnézni Strasbourgot. Amíg a belső ellenőrzési mechanizmusok ilyen lazák, a brüsszeli kassza továbbra is nyitott pénztárcaként működik a dörzsöltebb politikusok és rokonságuk számára.

Eva Kaili görög szocialista képviselő neve mára egybeforrt a brüsszeli korrupciós botránnyal (Fotó: KENZO TRIBOUILLARD / AFP)
Eva Kaili görög szocialista képviselő neve mára egybeforrt a brüsszeli korrupciós botránnyal (Fotó: KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

A brüsszeli korrupciós botrány, vagyis a Katargate

Nem is volt olyan régen, hogy az Európai Parlament történetének legnagyobb korrupciós botránya rázta meg az EU-t. A botrány, amelyet a sajtó gyakran Katargate néven emleget, 2022 decemberében robbant ki, és az Európai Unió történetének egyik legsúlyosabb politikai válságává vált. A belga hatóságok egy nagyszabású, titkosszolgálati adatokra alapozott nyomozás után csaptak le a gyanúsítottakra Brüsszelben.

A vádak szerint harmadik országok, különösen Katar és Marokkó, hatalmas összegekkel és értékes ajándékokkal szisztematikusan vesztegettek meg európai parlamenti képviselőket és tisztviselőket. A külföldi államok célja az volt, hogy a számukra kedvező irányba befolyásolják az Európai Parlament gazdasági és politikai döntéseit, valamint tisztára mossák emberi jogi bizonyítványukat.

A botrány középpontjába gyorsan Eva Kaili, az Európai Parlament akkori görög szocialista alelnöke került. A rendőrség a házkutatások során elképesztő mennyiségű, összesen csaknem 1,5 millió euró készpénzt talált és foglalt le. A hatóságok magánál Kailinál, valamint édesapjánál is készpénzzel teli bőröndöket találtak, amelyeket a gyanú szerint menekíteni próbáltak a rendőrök elől. A tettenérés miatt Kaili képviselői mentelmi joga azonnal megszűnt, így a belga rendőrség őrizetbe vehette. Az Európai Parlament napokon belül, szinte egyhangú szavazással fosztotta meg őt az alelnöki tisztségétől.

Former Europarliament Parliament Vice President Eva Kaili (R) takes part in a voting session on EU nature restoration law during a plenary session at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on July 12, 2023. The European Parliament on July 12, 2023 narrowly backed a key biodiversity bill aimed at rewilding EU land and water habitats, overcoming a backlash by conservative lawmakers who said it would hurt farmers. The text endorsing the Nature Restoration Law passed with 336 votes in favour, 300 against and 13 abstentions, setting the scene for the parliament to negotiate a final law on the issue with EU member state governments. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Az ügy másik kulcsfigurája Kaili élettársa, Francesco Giorgi volt, aki parlamenti asszisztensként dolgozott Brüsszelben. A hálózat feltételezett agyának és irányítójának azonban Pier Antonio Panzeri korábbi olasz európai parlamenti képviselőt tartották.

Panzeri később vádalkut kötött a belga ügyészséggel, amelynek értelmében bűnbánóként feltárta a hálózat működését és megnevezte a résztvevőket a büntetése enyhítéséért cserébe. Kaili mindvégig határozottan tagadta a bűnösségét, és azt állította, hogy semmit sem tudott a lakásukon rejtegetett pénzről. A politikusnő hónapokat töltött előzetes letartóztatásban egy brüsszeli börtönben, ami komoly nemzetközi visszhangot váltott ki.

A védői folyamatosan támadták a belga hatóságok eljárását, embertelen fogvatartási körülményekre és a mentelmi jog megsértésére hivatkozva. Később Kailit házi őrizetbe helyezték és elektronikus nyomkövető viselésére kötelezték, majd ezt a korlátozást is feloldották. A nyomozás során kiderült, hogy a vesztegetési pénzeket egy civil szervezeten, a Fight Impunity nevű alapítványon keresztül is áramoltathatták.

A botrány mélyen megrendítette az európai polgárok uniós intézményekbe vetett bizalmát, és felerősítette a lobbitevékenységek szigorúbb ellenőrzését követelő hangokat. Bár az Európai Parlament szigorított az átláthatósági szabályokon, sokak szerint a reformok nem voltak elégségesek. Az eljárás a bonyolult jogi viták és a titkosszolgálati bizonyítékok felhasználhatósága körüli kérdések miatt rendkívüli módon elhúzódott. A feszültséget csak tetézte, hogy Kaili később visszaülhetett az EP-be, mint aki jól végezte dolgát.

Európai Parlamentkorrupciós botránybotránySzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Nosztalgia

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Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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