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Újra berobban a brüsszeli korrupciós botrány: nemzetközi körözést adtak ki a volt uniós biztos ellen

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Nemzetközi körözést adtak ki Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Unió korábbi migrációs biztosa ellen a brüsszeli korrupciós botránnyal összefüggésben. A hatósági adatok szerint 2021 februárja és 2022 februárja között összesen 73 ezer eurós (mintegy 29 millió forintos) tiszteletdíjat fogadott el egy civil szervezettől. A görög politikus azzal védekezik, hogy Ursula von der Leyen tudott róla és elfogadta az etikai bizottság is, hogy a civil szervezetnél óriási összeget vett fel.

Odrobina Kristóf
2026. 06. 23. 12:11
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Fejétől bűzlött a hal Brüsszelben

Guy Verhofstadt egykori liberális EP-képviselő és korábbi belga miniszterelnök neve több szálon is összefonódott az Európai Parlamentet megrázó korrupciós és összeférhetetlenségi botrányokkal, amelyek miatt 2024-ben végül visszavonult a politikai élettől. A uniós balliberális vezetés egyik korábbi legfőbb megmondóembere korábban igazságos elszámoltathatóságot és átláthatóságot követelt, maga is gyanúk célkeresztjébe került a brüsszeli korrupciós botrányban. Mint kiderült, nem is olyan régen, 2018-ban Guy Verhofstadt a korrupciós botrány egyik főszereplőjével, Eva Kailivel éppen Marokkóban vett részt egy konferencián, ahová a jelek szerint azért hívták meg teljes ellátással, hogy később a  jó gombokat nyomogassa a plenáris üléseken a szavazások alkalmával.

Ezeken a találkozókon az úgynevezett blokklánc-technológia – amelyet először a kriptovalutákhoz fejlesztettek ki – nagyágyúi összehozzák a különböző vállalatokat, kormányzati szerveket és kezdő vállalkozókat, hogy megvitassák a legsürgetőbb kérdéseket, amelyek az innovációt, a gazdasági növekedést, valamint a blokklánc-technológia és a digitális eszközök fejlődését mozdítják előre. Nem mellesleg a technológiai világ lobbistái is részt vesznek ezeken a találkozókon.

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