Újra berobban a brüsszeli korrupciós botrány: nemzetközi körözést adtak ki a volt uniós biztos ellen

Fejétől bűzlött a hal Brüsszelben

Guy Verhofstadt egykori liberális EP-képviselő és korábbi belga miniszterelnök neve több szálon is összefonódott az Európai Parlamentet megrázó korrupciós és összeférhetetlenségi botrányokkal, amelyek miatt 2024-ben végül visszavonult a politikai élettől. A uniós balliberális vezetés egyik korábbi legfőbb megmondóembere korábban igazságos elszámoltathatóságot és átláthatóságot követelt, maga is gyanúk célkeresztjébe került a brüsszeli korrupciós botrányban. Mint kiderült, nem is olyan régen, 2018-ban Guy Verhofstadt a korrupciós botrány egyik főszereplőjével, Eva Kailivel éppen Marokkóban vett részt egy konferencián, ahová a jelek szerint azért hívták meg teljes ellátással, hogy később a jó gombokat nyomogassa a plenáris üléseken a szavazások alkalmával.