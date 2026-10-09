Niculescu Nicusor Dan államfő immár negyedik kormányfőjelöltje azóta, hogy öt hónapja megbukott a liberális Ilie Bolojan kormánya, és ezzel az ország tartós politikai válságba süllyedt. Jelöltként legutóbb Siegfried Muresan vallott kudarcot.
Román kormányfőjelölt-keringő: már az elnök negyedik kiszemeltje próbálkozik
Luca Niculescu hétfőn folytatja az egyeztetéseket. Kelemen Hunor megsaccolta, mennyi esélye van.
Borítókép: Luca Niculescu román kormányfőjelölt (Forrás: Luca Niculescu Facebook-oldala)
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