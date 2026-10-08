Pénteken Washingtonban lehet lapokat húzni

Zelenszkij arról is beszélt a sajtónak, hogy az ukrán tárgyalódelegáció pénteken érkezik meg az Egyesült Államokba, hogy közvetlenül a Trump-adminisztráció legfelsőbb körével üljön asztalhoz.

Volodimir Zelenszkij megint követelőzni kezdett (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER)

Kijev célja egyértelmű: el akarják érni, hogy a Fehér Ház felejtse el a háború befagyasztásáról szóló forgatókönyveket és a félmegoldásokat. Ehelyett kőkemény gazdasági nyomást, újabb modern légvédelmi rendszereket és masszív pénzügyi támogatást akarnak kicsikarni. Az ukrán sajtó (köztük az RBC-Ukraine belbiztonsági forrásai) azóta az utazó delegáció névsorát is nyilvánosságra hozta: