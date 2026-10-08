Zelenszkij durván visszaszólt Marco Rubiónak az ukrajnai háború miatt, majd követelőzni kezdett + videó

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Rég nem látott módon szólt vissza Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonnak. Az ukrán államfő Marco Rubio amerikai külügyminiszternek ment neki, mert Rubio arról beszélt, hogy az ukrajnai háború teljesen megfeneklett, és diplomáciai úton jelenleg képtelenség lezárni, mert mindkét fél elutasítja a másik követeléseit. Zelenszkij szerint a nyugati politikusok csak a saját kishitűségük miatt beszélnek tehetetlenségről, és ahelyett, hogy feladnák a harcot, Washingtonnak végre oda kellene adnia a légi fölényt Ukrajnának.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 08. 18:02
Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Szerinte bár az európai szövetségesek is barkácsolnak már hasonló rendszereket, azok még évekre vannak a valóságtól. Az amerikaiak zsebében viszont ott lapul a technológia, amivel pillanatok alatt segíthetnének ellenőrizni a légteret, csak épp nem akarják átadni a kulcsot.

Pénteken Washingtonban lehet lapokat húzni

Zelenszkij arról is beszélt a sajtónak, hogy az ukrán tárgyalódelegáció pénteken érkezik meg az Egyesült Államokba, hogy közvetlenül a Trump-adminisztráció legfelsőbb körével üljön asztalhoz.

Volodimir Zelenszkij megint követelőzni kezdett (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER)
Volodimir Zelenszkij megint követelőzni kezdett (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER)

Kijev célja egyértelmű: el akarják érni, hogy a Fehér Ház felejtse el a háború befagyasztásáról szóló forgatókönyveket és a félmegoldásokat. Ehelyett kőkemény gazdasági nyomást, újabb modern légvédelmi rendszereket és masszív pénzügyi támogatást akarnak kicsikarni. Az ukrán sajtó (köztük az RBC-Ukraine belbiztonsági forrásai) azóta az utazó delegáció névsorát is nyilvánosságra hozta:

  • Davyd Arakhamia (a kormánypárt parlamenti frakcióvezetője)
  • Rustem Umerov (védelmi miniszter)
  • Kyrylo Budanov (a katonai hírszerzés, a GUR vezetője)
  • Serhiy Kyslytsya (Ukrajna állandó ENSZ-képviselője)
orosz-ukránMarco Rubioorosz-ukrán háborúVolodimir ZelenszkijKomment 1

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