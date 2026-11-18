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Mivel a kitoloncolások az egyes tartományok hatáskörébe tartoznak, a BAMF a tartományok együttműködésére támaszkodik, a Németországból való távozásra kötelezett 9856 szíriai állampolgár egyharmada pedig Észak-Rajna–Vesztfáliában él. Ahhoz, hogy megszabaduljon a bűnözőktől, Hendrik Wüst tartományi miniszterelnök kormánynak először azonosítania kellene őket, de ezt nem teheti meg, derült ki az FDP parlamenti csoportjának vizsgálatából.

A zöldpárti Verena Schäffer vezette menekültügyi minisztérium válaszában ugyanis kijelentette, hogy ilyen statisztikák nem állnak rendelkezésre, vagyis Észak-Rajna–Vesztfália nem tudja rangsorolni a kitoloncolásokat.

A tartományi kormányzat az FDP azon kérdésére sem adott konkrét számadatot, hogy a kitoloncolás során prioritást élveznek-e, és ha igen, hány bűnöző.

Schäffer ugyan korábban bejelentette, hogy Észak-Rajna–Vesztfáliában mind a mintegy 56 ezer, kitoloncolással fenyegetett migránst ellenőrzik bűnügyi nyilvántartás, folyamatban lévő nyomozás és biztonsági kockázatok miatt, ez azonban még nem történt meg. A coesfeldi központi bevándorlási hatóság (ZAB) kitoloncolási listáján szereplő illegális bevándorlók 80 százaléka bűnöző, de többségüket olyan települések, mint Köln, befogadták egy tartózkodási programba.

Alexander Steffen, a liberális FDP tartományi elnökhelyettese az ügyre reagálva úgy fogalmazott:

A fekete–zöld tartományi kormány azt sem tudja, hogy az Észak-Rajna–Vesztfáliában élő 56 ezer ember közül, akiknek el kell hagyniuk az országot, hány bűnöző, és azt sem, hogy konkrétan mi a helyzet a szíriaiak körében, akiknek már rég el kellett volna hagyniuk az országunkat.

A liberális politikus egyenesen Wüstöt támadta, és a Bild napilapnak nyilatkozva kijelentette, „egy olyan politika, amely a kiutasításra kötelezett bűnözők kitoloncolásának elősegítésére irányuló szándéknyilatkozatokon túl semmit sem tesz, egész Németország biztonsági kockázatát jelenti.” „Veszélyes tétlenségről” beszélt a legnépesebb tartományban.