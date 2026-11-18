Friedrich Merz nemrég már vendégül látta Volodimir Zelenszkijt (Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP)

Moszkva az 1997-es NATO-határokat követeli, Kijev pedig biztonsági garanciákat vár

A csütörtöki berlini találkozó tétje óriási, mivel az álláspontok között továbbra is mély szakadék húzódik. A The New York Times értesülései szerint Moszkva a tárgyalásokon ismét elővette a 2021-es követelését, amely szerint a NATO-nak az 1997-es határok mögé kellene visszavonnia erőit Kelet-Európából – amire Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő úgy reagált, hogy Oroszország csapdákat állít, és az agresszor szerepéből próbál biztonsági követelésekkel előállni.

Eközben Volodimir Zelenszkij nyilvánosságra hozta, hogy az Egyesült Államok a tárgyalások során először vetette fel hivatalosan annak kérdését, hajlandó lenne-e Ukrajna lemondani a Donbasz még ukrán kézen lévő területeiről a NATO-tagságért cserébe. Az ukrán elnök jelezte, hogy csak akkor bocsátana társadalmi vitára egy ilyen lépést, ha a nyugati szövetségesek vasbeton szilárdságú, jogilag kötelező erejű biztonsági garanciákat adnak, amelyek megakadályozzák egy újabb orosz támadás megindítását. Berlinben csütörtökön pontosan ezeknek a garanciáknak a részleteit és az ország újjáépítésének pénzügyi tervét próbálják véglegesíteni.