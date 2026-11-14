Rendkívüli

Rétvári Bence távozásra szólította fel Seszták Miklóst

Zelenszkijnek felajánlották az amerikaiak, vonuljon ki a Donbászból, jobbat kap cserébe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Azt mondta, ilyen ajánlatot még nem kapott, de megfelelő javaslat esetén népszavazásra bocsátaná azt.

Szőcs László
Forrás: BBC, Magyar Nemzet2026. 11. 14. 13:10
Zelenszkijnek felajánlották az amerikaiak, vonuljon ki a Donbászból, jobbat kap cserébe
Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai elnöki megbízottak Dublinban, közöttük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: PAUL FAITH Forrás: AFP

Az utóbbi időben azonban mutatkoztak jelek arra, hogy a két fél bizonyos kérdésekben közös nevezőre juthat. A múlt hónapban Melania Trump amerikai first lady például közreműködött egy ideiglenes tűzszünet létrehozásában a Herszon régióban, amely lehetővé tette az oroszok által körülzárt Oleski lakóinak evakuálását és a segélyszállítmányok célba juttatását. Mint írtuk, a kimenekítettek a minap Kárpátalján leltek átmeneti otthonra. 

 

Újra téma lett az ukrán NATO-tagság

Amerikai tisztviselők korábban azt mondták, hogy Ukrajna NATO-tagsága nem szerepel a lehetséges megoldások között, emlékeztet a BBC. De Zelenszkij szombaton már úgy fogalmazott, az amerikai javaslat alapján úgy véli: „a NATO-tagság kérdése ismét napirendre került”.

Önök is hallották Putyin jelzéseit, és ez rendkívül nehéz tárgyalás lesz

— intett ugyanakkor óvatosságra. 

NATO Secretary General Mark Rutte hands over a microphone to Ukrainian President Volodymyr Zelensky (R) as they take part in a panel discussion during the 62nd Munich Security Conference (MSC) on February 14, 2026 in Munich, southern Germany. Heads of state and government as well as foreign and defence ministers from all over the world are expected to attend the security policy talks from February 13 to 15, 2026. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)
Mark Rutte NATO-főtitkár Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Fotó: THOMAS KIENZLE / AFP

Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy egyötödét tartja megszállás alatt, beleértve a Donbászt alkotó Donyeck és Luhanszk régiók nagy részét. Azoknak a kisebb területeknek az átadása, amelyeket Ukrajna még mindig ellenőrzése alatt tart a térségben, szimbolikus szempontból különösen jelentős lenne Kijev számára, mivel ez annak elismerését jelentené, hogy a Donbász Oroszországhoz tartozik.

Zelenszkij korábban többször beszélt arról, hogy Ukrajna vissza akarja szerezni az orosz ellenőrzés alatt álló területeket az ország négy régiójában, valamint a Krím félszigetet, amelyet Moszkva még 2014-ben annektált.

A tárgyalások legutóbbi fordulójára azt követően került sor, hogy az elmúlt időszakban feszültté váltak a Kijev és Washington közötti kapcsolatok. Ennek hátterében az Ukrajna által Oroszország mélyén található olajlétesítmények ellen végrehajtott csapások álltak.

Donald Trump amerikai elnök korábban arra kérte Ukrajnát, hogy függessze fel ezeket a támadásokat, hogy elősegítse az orosz dízel szállítását, és ezáltal mérsékelje a globális üzemanyagárakat. Az árak azóta emelkednek, hogy az Egyesült Államok és Izrael februárban megtámadta Iránt.

Ukrán katona a Donbasz térségben
Ukrán katona a Donbász térségében. Fotó: Diego Herrera Carcedo /  Anadolu Agency

 

Volodimir ZelenszkijNATOUkrajnaDonbászSteve WitkoffJared KushnerSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekseszták miklós

András kérdései

Bayer Zsolt avatarja

Újabb kérdések a kiásott pénzekkel kapcsolatban.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu