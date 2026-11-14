Zelenszkijnek felajánlották az amerikaiak, vonuljon ki a Donbászból, jobbat kap cserébe

Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy egyötödét tartja megszállás alatt, beleértve a Donbászt alkotó Donyeck és Luhanszk régiók nagy részét. Azoknak a kisebb területeknek az átadása, amelyeket Ukrajna még mindig ellenőrzése alatt tart a térségben, szimbolikus szempontból különösen jelentős lenne Kijev számára, mivel ez annak elismerését jelentené, hogy a Donbász Oroszországhoz tartozik.

Zelenszkij korábban többször beszélt arról, hogy Ukrajna vissza akarja szerezni az orosz ellenőrzés alatt álló területeket az ország négy régiójában, valamint a Krím félszigetet, amelyet Moszkva még 2014-ben annektált.

A tárgyalások legutóbbi fordulójára azt követően került sor, hogy az elmúlt időszakban feszültté váltak a Kijev és Washington közötti kapcsolatok. Ennek hátterében az Ukrajna által Oroszország mélyén található olajlétesítmények ellen végrehajtott csapások álltak.

Donald Trump amerikai elnök korábban arra kérte Ukrajnát, hogy függessze fel ezeket a támadásokat, hogy elősegítse az orosz dízel szállítását, és ezáltal mérsékelje a globális üzemanyagárakat. Az árak azóta emelkednek, hogy az Egyesült Államok és Izrael februárban megtámadta Iránt.