Az utóbbi időben azonban mutatkoztak jelek arra, hogy a két fél bizonyos kérdésekben közös nevezőre juthat. A múlt hónapban Melania Trump amerikai first lady például közreműködött egy ideiglenes tűzszünet létrehozásában a Herszon régióban, amely lehetővé tette az oroszok által körülzárt Oleski lakóinak evakuálását és a segélyszállítmányok célba juttatását. Mint írtuk, a kimenekítettek a minap Kárpátalján leltek átmeneti otthonra.
Zelenszkijnek felajánlották az amerikaiak, vonuljon ki a Donbászból, jobbat kap cserébe
Azt mondta, ilyen ajánlatot még nem kapott, de megfelelő javaslat esetén népszavazásra bocsátaná azt.
Újra téma lett az ukrán NATO-tagság
Amerikai tisztviselők korábban azt mondták, hogy Ukrajna NATO-tagsága nem szerepel a lehetséges megoldások között, emlékeztet a BBC. De Zelenszkij szombaton már úgy fogalmazott, az amerikai javaslat alapján úgy véli: „a NATO-tagság kérdése ismét napirendre került”.
Önök is hallották Putyin jelzéseit, és ez rendkívül nehéz tárgyalás lesz
— intett ugyanakkor óvatosságra.
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Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy egyötödét tartja megszállás alatt, beleértve a Donbászt alkotó Donyeck és Luhanszk régiók nagy részét. Azoknak a kisebb területeknek az átadása, amelyeket Ukrajna még mindig ellenőrzése alatt tart a térségben, szimbolikus szempontból különösen jelentős lenne Kijev számára, mivel ez annak elismerését jelentené, hogy a Donbász Oroszországhoz tartozik.
Zelenszkij korábban többször beszélt arról, hogy Ukrajna vissza akarja szerezni az orosz ellenőrzés alatt álló területeket az ország négy régiójában, valamint a Krím félszigetet, amelyet Moszkva még 2014-ben annektált.
A tárgyalások legutóbbi fordulójára azt követően került sor, hogy az elmúlt időszakban feszültté váltak a Kijev és Washington közötti kapcsolatok. Ennek hátterében az Ukrajna által Oroszország mélyén található olajlétesítmények ellen végrehajtott csapások álltak.
Donald Trump amerikai elnök korábban arra kérte Ukrajnát, hogy függessze fel ezeket a támadásokat, hogy elősegítse az orosz dízel szállítását, és ezáltal mérsékelje a globális üzemanyagárakat. Az árak azóta emelkednek, hogy az Egyesült Államok és Izrael februárban megtámadta Iránt.
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