Putyin leforrázta Európát: Ukrajna támogatásának befejezése a tárgyalások feltétele
Vlagyimir Putyin arra szólította fel az európai hatalmakat, hogy fejezzék be Ukrajna támogatását, cserébe helyet kaphatnak a tárgyalóasztalnál, ahol a békéről tárgyalnak. Előzőleg a két amerikai különmegbízott, Jared Kushner és Steve Witkoff arról számolt be, hogy az orosz elnök elvben elfogadta az öreg kontinens képviselőinek jelenlétét.
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