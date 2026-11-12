Otthon gyomnövényeket ettek, most hálásak Melania Trumpnak — itt helyezték el Oleski lakóit

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Az oleskiek súlyos megpróbáltatásokon estek át körülzárt városukban.

Szőcs László
2026. 11. 12. 13:20
Otthon gyomnövényeket ettek, most hálásak Melania Trumpnak — itt helyezték el Oleski lakóit
Megérkezés Oleskiből Kárpátaljára Forrás: Miroszlav Bileckij hivatalos Facebook-oldala

Buszokkal távoztak 

Mint arról lapunk is beszámolt, a Herszon megyei, az orosz csapatok által körülzárt és ezért humanitárius katasztrófával fenyegetett Oleski térségében októberben jött létre a tűzszünet, ami lehetővé tette az evakuálást. Tizenhét busznyi helybéli Ukrajnán belül akart letelepedni, míg négy busszal utaztak azok, akik Oroszországot választották. 

A Karpatinfo.net beszámolója szerint a városban évek óta nem volt megfelelő áram-, gáz- és vízellátás, az élelmiszerhiány miatt pedig egyes lakosok gyomnövényekből készítettek ételt. 

Sorsukért XIV. Leó pápa is közbenjárt Vlagyimir Putyin orosz elnöknél. 

Activists hold placards with slogans during a rally in support of residents of Oleshky, Kherson region, near the diplomatic mission of the Holy See (Apostolic Nunciature in Ukraine) in Kyiv, Ukraine, on October 6, 2026. Participants appealed to the Pope over the blockade of Oleshky and called on the Holy See to help evacuate residents from the blockaded city. Oleshky has been under Russian occupation since 2022. In September 2026, the situation there deteriorated sharply, with food supplies to the city virtually cut off. Due to the blockade, Ukraine began using heavy drones to deliver food and medical supplies to residents. NO USE RUSSIA. NO USE BELARUS. (Photo by Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto) (Photo by Marianna Kotyk / NurPhoto via AFP)
Aktivisták a kijevi apostoli nunciatúra előtt emeltek szót Oleski lakói érdekében. Fotó: MARIANNA KOTYK / NurPhoto

 

UkrajnaKárpátaljaevakuálásMelania TrumpSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Költői kérdés

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Fontos-e tudnunk, hol halt meg a költő? A világszövetsége szerint igen. Így gondolták ezt Petőfi kortársai is.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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