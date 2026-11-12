Otthon gyomnövényeket ettek, most hálásak Melania Trumpnak — itt helyezték el Oleski lakóit

Buszokkal távoztak

Mint arról lapunk is beszámolt, a Herszon megyei, az orosz csapatok által körülzárt és ezért humanitárius katasztrófával fenyegetett Oleski térségében októberben jött létre a tűzszünet, ami lehetővé tette az evakuálást. Tizenhét busznyi helybéli Ukrajnán belül akart letelepedni, míg négy busszal utaztak azok, akik Oroszországot választották.

A Karpatinfo.net beszámolója szerint a városban évek óta nem volt megfelelő áram-, gáz- és vízellátás, az élelmiszerhiány miatt pedig egyes lakosok gyomnövényekből készítettek ételt.

Sorsukért XIV. Leó pápa is közbenjárt Vlagyimir Putyin orosz elnöknél.