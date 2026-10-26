Melania Trump Ukrajnába látogathat – Oleszki térségében már sikerült tűzszünetet elérnie
Az amerikai first lady nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy Ukrajnába látogasson. Melania Trump azután beszélt arról, hogy közvetítésével tűzszünetet sikerült elérni Oleszki térségében.
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