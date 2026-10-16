A pápa Putyinnál járt közben egy ukrán kisváros érdekében
XIV. Leó pápa telefonon beszélt pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és aggasztónak nevezte az ukrajnai Herszon megye Oleski településén kialakult humanitárius helyzetet - közölte a Vatikán.
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