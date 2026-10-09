Folytatódik a Dinoszauruszok éjszakája: színpadon a P.Mobil, az Ős-P. Box és a Prognózis
Tavaly bebizonyosodott, hogy a rockmuzsika honi Jurrasic Parkjának egyes példányai egyszerűen képtelenek kihalni, a Barba Negrában közel háromezren tombolták végig az első ízben megrendezett Dinoszauruszok éjszakáját a P. Mobil, a Dinamit és az Ős-P.Box részvételével. A nagy sikerre való tekintettel idén érkezik a folytatás.
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