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Kubatov Gábor válasza Magyar Péter fenyegetésére: „El a kezekkel a magyar sporttól!”

Folytatódik a Dinoszauruszok éjszakája: színpadon a P.Mobil, az Ős-P. Box és a Prognózis

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Tavaly bebizonyosodott, hogy a rockmuzsika honi Jurrasic Parkjának egyes példányai egyszerűen képtelenek kihalni, a Barba Negrában közel háromezren tombolták végig az első ízben megrendezett Dinoszauruszok éjszakáját a P. Mobil, a Dinamit és az Ős-P.Box részvételével. A nagy sikerre való tekintettel idén érkezik a folytatás.

Dani Áron
2026. 10. 09. 5:30
Az Ős-P.Box zenéjén több generáció nőtt fel.
Az Ős-P.Box zenéjén több generáció nőtt fel. Forrás: Barba Negra

 

Barba NegraPrognózis együtteskoncertSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Pilhál György
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Egy liberális érték

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A KDNP frakcióvezetője úgy látja, Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe végrehajtja az Európai Bíróság ítéletét genderügyben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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