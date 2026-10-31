Egy magyar király különleges ajándékának rejtélyei

Valóban a hanyatlás kora volt a Jagellók uralkodása?

II. Ulászló alakja a magyar történelmi emlékezetben sokáig kedvezőtlen megítélés alá esett. A „Dobzse Lászlóként” ismert uralkodót gyakran gyengekezű királyként ábrázolták, akinek kormányzása alatt az ország fokozatosan elveszítette Mátyás király korábbi hatalmát.

A Magyar Nemzeti Múzeum új kiállítása azonban árnyaltabb képet kíván bemutatni a Jagelló-korról. A Fény/Törés – A Jagellók Mohácsig (1490–1526) című tárlat a korszak gazdasági, kulturális és politikai életét is bemutatja, és arra keresi a választ, mennyiben helytálló az a hagyományos értelmezés, amely a Mátyás halála és a mohácsi vereség közötti évtizedeket kizárólag a hanyatlás időszakának tekinti.

A pápai díszkard ebben a történetben különösen beszédes emlék. Megmutatja, hogy a magyar uralkodó továbbra is fontos szereplője volt az európai diplomáciának, és a pápaság számolt Magyarország részvételével a törökellenes politikában. Ez önmagában természetesen nem bizonyítja, hogy a korszak valamennyi politikai és katonai problémáját sikerült volna kezelni. A fegyver azonban arra emlékeztet, II. Ulászló uralkodásának története jóval összetettebb annál, mint amit a róla kialakult közkeletű kép sugall.

Ritkán látható történelmi kincsek érkeznek Budapestre

A november 24-én nyíló kiállítás 53 hazai és külföldi intézmény összesen 330 műtárgyán keresztül mutatja be a Jagelló-kori Magyarországot. A látogatók többek között megtekinthetik II. Lajos gyermekkori páncélját, amelyet a bécsi Kunsthistorisches Museum gyűjteményéből kölcsönöznek Budapestre. A tárlaton a királyi udvarhoz kapcsolódó öltözékek, ékszerek és más történelmi emlékek is helyet kapnak. A Magyar Nemzeti Múzeum tájékoztatása alapján a restaurált pápai díszkard az egyik különleges hazai műtárgyként szerepel majd a bemutatón.

Az ötszáz éves fegyver története egy olyan korszakba enged bepillantást, amikor az uralkodóknak küldött ajándékok mögött gyakran fontos diplomáciai és katonai szándékok húzódtak meg.

II. Gyula pápa kardja ma már nem politikai üzenetet közvetít, hanem a magyar történelem egyik figyelemre méltó emléke. A restaurálásnak köszönhetően november végétől ismét közelről tanulmányozható lesz az a fegyver, amellyel egykor a pápaság a magyar királyt próbálta a törökök elleni harcra ösztönözni.