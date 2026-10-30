A tőzsdeügynökből lett festőzseni: mától láthatók Gauguin remekművei a Szépművészeti Múzeumban

A biztos megélhetés helyett a bizonytalan művészpályát választotta

Gauguin 1876-ban állította ki először egyik festményét a hivatalos párizsi Szalonban, 1879-től pedig az impresszionisták kiállításain is részt vett.

A korai műveken még jól felismerhető az impresszionizmus hatása: a természet megfigyelése, a fényviszonyok változásának ábrázolása és a szabadabb ecsetkezelés. Gauguin azonban fokozatosan eltávolodott ettől a szemlélettől.

Az 1882-es párizsi tőzsdeválság következtében elveszítette korábbi biztos megélhetését. A következő években egyre inkább a festészetre összpontosított, miközben családja anyagi helyzete súlyosan megromlott. Feleségével és gyermekeivel egy ideig Dániában élt, házasságuk azonban megromlott, és Gauguin végül visszatért Franciaországba. Művészi döntésének komoly személyes ára volt. Pályájának nagy részében anyagi nehézségekkel küzdött, festményei pedig életében korántsem részesültek abban az elismerésben, amelyet később kaptak.

Bretagne-ban találta meg saját festői nyelvét

Az 1880-as évek második felében Gauguin többször is Bretagne-ba utazott. Pont-Aven környékén olyan művészekkel dolgozott együtt, akik a látvány közvetlen visszaadása helyett a képek belső jelentését és kifejezőerejét keresték.

Ekkor alakult ki jellegzetes festői világa. Az erőteljes körvonalak, a nagy, egységes színfelületek és az egyszerűsített formák egyre fontosabb szerepet kaptak alkotásaiban. A színeknek már nem kellett feltétlenül követniük a természetben megfigyelhető árnyalatokat: önálló érzelmi és jelképes jelentést hordozhattak.

Ennek egyik legismertebb példája az 1888-ban készült Látomás a prédikáció után, amelyen breton asszonyok vallásos látomása elevenedik meg. A kép a hétköznapi valóságot és a képzelet világát szokatlan módon kapcsolja össze. A bretonok eredetüket a 4-6. század között a Brit-szigetek délnyugati részéről, két hullámban érkező kelta telepesekre vezetik vissza. A breton nép nyelve a breton nyelv, (Brezhoneg), amit ma kb. 365 000 ember ért, közülük 240 000 beszél folyékonyan. A Bretagne-ban és Franciaország területén élő bretonok számát csak megbecsülni lehet, mivel a francia statisztikai hivatal nem közöl ilyen jellegű adatokat.