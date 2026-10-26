A Balkán ritmusai költöznek a Fonóba
Bolgár, szerb és görög táncegyüttesek hozzák el saját hagyományaikat november 13-án a Fonó Budai Zeneházba, ahol koncert, táncbemutatók és közös táncházak várják az érdeklődőket.
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