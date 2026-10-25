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Még a magyar kötődésű legendás svájci óragyár is tiszteleg az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt

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Az Aranycsapat korában, a hiánygazdaság idején különös nimbusz övezte a Doxát, kiváltképp hogy maguk a játékosok számítottak az óra legnagyobb hazai neppereinek külföldi utazásaik révén. Az így kialakult sajátos kultúrtörténeti kapcsolat miatt nem meglepő, hogy a gyártó nemrég előrukkolt egy olyan speciális magyar kiadással, ami az ’56-os forradalom előtt tiszteleg. De a háttérben azért sok más ok is megbújik.

Balázs D. Attila
2026. 10. 25. 11:47
Az 1956-os jubileum előtt tisztelgő Doxa október 23-ra állított dátumlappal
Az 1956-os jubileum előtt tisztelgő Doxa október 23-ra állított dátumlappal Forrás: doxa

 

Óra, foci, vasút

A Doxa korábban is készített történelmi évfordulóhoz kapcsolódó limitált órát. A német labdarúgó-válogatott 1954-es világbajnoki győzelmének ötvenedik évfordulójára 

2004-ben jelent meg a Mythos Bern, amelyből 1954 darabot gyártottak, és az 1954-es döntő győztesei is annak idején aranyórát kaptak 

a Doxától.

Az ötvenes évek Magyarországán a külföldi utakról hazahozott nejlonharisnyák mellett a svájci órák is nagy értéket képviseltek, a Doxa pedig a keresett, megfizethetőbb márkák közé tartozott. Rákosi Magyarországán a nyugati árukhoz viszont már nehezen lehetett hozzájutni, ezért a külföldről behozott órák a hiánygazdaság jellegzetes termékeivé váltak, így az eredményes sportolók külföldi útjairól hazakerülő áruk között a svájci órák, köztük különösképp a Doxák is keresettek voltak. Bozsik József esetében egy ügyészségi vizsgálat adatai szerint az órák értékesítésében közreműködő első osztályú középpályás „nepper” 1953 és 1956 között 390 ezer forintos forgalmat bonyolított le egyetlen értékesítési ágon. 

Ez az összeg akkor 613 havi átlagkeresetnek felelt meg.

Magyar vasutas ős-Doxa
Magyar vasutas ős-Doxa Miskolcról Forrás: converticwatch

Ezen órafajta ismertsége viszont ennél korábbra datálható, 

vélhetően a Horthy-kori vasutasok révén terjedt el az országban, 

hiszen a Magyar Királyi Államvasutaknál (MÁV) korábban elterjedtek voltak az ilyenfajta míves svájci zsebórák, a menetrendek betartásához és a biztonságos közlekedéshez ugyanis megbízható, pontos időmérőkre volt szükség akkoriban. Ma is ismertek olyan antik Doxák, amelyek például a miskolci MÁV pályaórás Nagy Albert emlékét idézik a számlapokon. A vasutas zsebórák s karórák hagyománya így idővel a mindennapi nyelvhasználatba is beépült: a pontosan járó órát sokan egyszerűen Doxához hasonlították, Erdélyben ugyanakkor Schaffhausent emlegették, ami egy híres svájci óragyártó városka.

 

A svájci gyártó a mostani gesztusával így vélhetően nem csak a forradalom, hanem a nem hivatalos „forgalmazói”, az Aranycsapat játékosai és a régi magyar vasutasok előtt is tiszteleg. Ellőbiek ráadásul ezen órákkal próbáltak becsempészni némi szabad levegőt haza az akkori, Magyarországgal sokkal barátságosabb Nyugatról.

doxabozsik józsefóraaranycsapat1956-os forradalomSzóljon hozzá!

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