Még a magyar kötődésű legendás svájci óragyár is tiszteleg az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt

Óra, foci, vasút

A Doxa korábban is készített történelmi évfordulóhoz kapcsolódó limitált órát. A német labdarúgó-válogatott 1954-es világbajnoki győzelmének ötvenedik évfordulójára

2004-ben jelent meg a Mythos Bern, amelyből 1954 darabot gyártottak, és az 1954-es döntő győztesei is annak idején aranyórát kaptak

a Doxától.

Az ötvenes évek Magyarországán a külföldi utakról hazahozott nejlonharisnyák mellett a svájci órák is nagy értéket képviseltek, a Doxa pedig a keresett, megfizethetőbb márkák közé tartozott. Rákosi Magyarországán a nyugati árukhoz viszont már nehezen lehetett hozzájutni, ezért a külföldről behozott órák a hiánygazdaság jellegzetes termékeivé váltak, így az eredményes sportolók külföldi útjairól hazakerülő áruk között a svájci órák, köztük különösképp a Doxák is keresettek voltak. Bozsik József esetében egy ügyészségi vizsgálat adatai szerint az órák értékesítésében közreműködő első osztályú középpályás „nepper” 1953 és 1956 között 390 ezer forintos forgalmat bonyolított le egyetlen értékesítési ágon.