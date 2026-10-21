Hűség mindhalálig – 7 érdekes antikvár könyv a 7 évtizede kirobbant 1956-os forradalomról

Márai Sándor: A forradalom előérzete



2. Márai Sándor: A forradalom előérzete



Márai Sándor emigrációból figyelte a magyarországi eseményeket, de hazájához való kötődése a távolból sem szakadt meg. A forradalom előérzete című kötet írásokat, naplórészleteket, verseket és az akkori Szabad Európa Rádióban elhangzott jegyzeteket gyűjt össze.

A Helikonnál 2006-ban és 2016-ban is megjelent válogatás az 1956-os események szellemi előzményeihez is közelebb visz.

Márai írásain keresztül megérthetjük, hogyan látta a kommunista rendszer természetét, a szabadság kérdését és a magyar nemzet sorsát egy olyan író, aki már nem élhetett a hazájában. A kötet az emigráció és a haza kapcsolatáról is gondolkodásra késztet: miként maradhat valaki egy ország része akkor is, ha földrajzilag messze kerül tőle?