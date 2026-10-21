Hűség mindhalálig – 7 érdekes antikvár könyv a 7 évtizede kirobbant 1956-os forradalomról

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Az 1956-os forradalom és szabadságharc nagy évfordulójához közeledve érdemes azokat a könyveket is felkutatni, ismét kézbe venni, amelyek ma már csak antikváriumokban vagy használt könyveket kínáló internetes oldalakon érhetők el. Hét, jó néhány éve megjelent kötetet ajánlunk a szabadságharc gazdag könyvészetéből, olyanokat, amelyek még közelebb hozzák az olvasókhoz az akkori események történeteit és szereplőit.

Balázs D. Attila
2026. 10. 21. 5:50
József körút, a Szabad Nép könyvesboltja 1956-ban
József körút, a Szabad Nép könyvesboltja 1956-ban Forrás: Fortepan

 

Márai Sándor: A forradalom előérzete


2. Márai Sándor: A forradalom előérzete


Márai Sándor emigrációból figyelte a magyarországi eseményeket, de hazájához való kötődése a távolból sem szakadt meg. A forradalom előérzete című kötet írásokat, naplórészleteket, verseket és az akkori Szabad Európa Rádióban elhangzott jegyzeteket gyűjt össze.

A Helikonnál 2006-ban és 2016-ban is megjelent válogatás az 1956-os események szellemi előzményeihez is közelebb visz. 

Márai írásain keresztül megérthetjük, hogyan látta a kommunista rendszer természetét, a szabadság kérdését és a magyar nemzet sorsát egy olyan író, aki már nem élhetett a hazájában. A kötet az emigráció és a haza kapcsolatáról is gondolkodásra késztet: miként maradhat valaki egy ország része akkor is, ha földrajzilag messze kerül tőle?

 

 


3. Dobor Dezső: Olimpiának indult... (Melbourne '56)
 

Az 1956-os forradalom a melbourne-i olimpián szereplő magyar sportolók életét is megváltoztatta. Dobor Dezső Olimpiának indult (Melbourne '56) című kötete  azokat a sportolókat állítja középpontba, akik a világ másik felén értesültek a magyarországi eseményekről, majd nehéz döntés elé kerültek: hazatérjenek-e a szovjet befolyás alatt álló országba.

A 2006-ban napvilágot látott albumszerű kötet a sporttörténeten túl a hazához való kötődésről és az emigrációról is szól.

 Megmutatja, hogy a forradalom következményei nem álltak meg az országhatároknál, és a politika a sportolók személyes életét is alapjaiban alakította át. A magyar olimpikonok sorsán keresztül 1956 egy kevésbé ismert fejezete válik láthatóvá.

 

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai – I. A Szoboszlai-csoport

4. Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai (könyvsorozat)
 

A magyar forradalom hatása Erdélybe is elért, a román kommunista hatalom pedig keményen fellépett azok ellen, akiket a magyarországi eseményekkel való rokonszenvvel vagy szervezkedéssel gyanúsított. Tófalvi Zoltán 1956 erdélyi mártírjai című sorozatának első négy kötete a Szoboszlai-csoport, az érmihályfalvi csoport, a Dobai-csoport és a Fodor Pál-csoport elleni pereket dolgozza fel. Az ötödik vaskos kötet Az erdélyi kérdés, ahogy azt a túlélők látták címet viseli.
A dokumentumokra és periratokra támaszkodó ötkötetes munka feltárja, hogyan működött a megtorlás a határon túl, és milyen következményekkel járt az erdélyi magyarok számára a szabadságvágy kifejezése. 

A 2007 és 2012 között megjelent sorozat jelentősége, hogy 1956-ot nem kizárólag magyarországi eseményként mutatja be, hanem a Kárpát-medence magyarságának közös történelmi sorsaként, tapasztalataként.

 

Miklós Péter: Szikra, láng, hamu – Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc Csongrád megyei emlékezete


5. Miklós Péter: Szikra, láng, hamu


Miklós Péter Szikra, láng, hamu – Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc Csongrád megyei emlékezete című, fényképekkel illusztrált 2016-ban megjelent kötete a forradalom helyi történetét idézi fel. 

A megyei nézőpont azért fontos, mert 1956 nem csupán Budapest utcáin és terein jelentett fordulópontot.

Ugyanis a fővároson kívül is megjelentek a változást követelő hangok, a forradalom pedig a vidéki társadalom életére is hatással volt. A könyv a helytörténet és a közösségi emlékezet felől egészíti ki az országos összefoglalókat, közelebb hozva az olvasóhoz a forradalom kevésbé ismert helyszíneit és történeteit.

1956, Zrínyi Kiadó
Hadsereg és fegyverek 1956 (Zrínyi Kiadó)


6. Horváth Miklós – Kovács Vilmos: Hadsereg és fegyverek 1956


A Hadsereg és fegyverek, 1956 című album segítségével nem csak bepillanthatunk a forradalom és szabadságharc hétköznapjaiba, de megismerhetjük a Magyar Néphadsereg fontosabb feladatait és belső konfliktusait is, a karhatalmi célú alkalmazás intézményrendszerét, valamint a hadsereg és a többi erőszakszervezetek közötti „munkamegosztás” jellemzőit.

A kötet egyedülálló módon és mélységben mutatja be a forradalom és szabadságharc során alkalmazott fegyverzetet és az akkori fontosabb haditechnikai eszközöket.

A Zrínyi Kiadó által 2011-ben napvilágot látott kötetben több először publikált forrás is található.

 

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Domonkos László: Átállt ​szovjet katonák 1956-ban


7. Domonkos László: Átállt szovjet katonák 1956-ban – Tények és legendák


A szabadságharc kevésbé ismert fejezete azoknak a szovjet katonáknak a története, akik a magyar felkelők mellé álltak, vagy szembefordultak a rájuk rótt szereppel. Domonkos László könyve ezt a különleges témát vizsgálja, különbséget téve a dokumentálható tények és a később kialakult legendák között.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványnál 2020-ban megjelent kötet a forradalom nemzetközi vonatkozásaira irányítja a figyelmet.

 A szovjet katonák története azt a kérdést is felveti, hogyan születhetett meg az erkölcsi döntés a rendszer fegyveres erejének tagjaiban, amikor a magyar szabadság ügyével kerültek szembe.

A hetvenedik évforduló jó alkalom arra, hogy ne csak megemlékezzünk 1956-ról, hanem olvassunk is róla. Az itt felvonultatott hét kötet viszont csupán ízelítő abból a gazdag könyvanyagból, amely az 1956-os forradalomról és szabadságharcról az elmúlt évtizedekben megjelent. Hogy sikerrel rájuk találjunk, keressük fel az antikváriumokat, böngésszük az internetes piactereket, vagy éppenséggel kutakodjunk maguknál a kiadóknál is. 

Minden felkutatott könyv egy újabb lehetőség arra, hogy közelebb kerüljünk azokhoz, akiknek a szabadság nem üres szó, hanem vállalt sors volt 1956-ban.

 

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