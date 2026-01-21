Csóti György új könyvében feltárul a magyar közelmúlt számos ismeretlen fejezete

Kodolányi Gyula Kossuth-díjas költő, L. Simon László József Attila-díjas író és Szakály Sándor Széchenyi-díjas magyar történész, a Veritas főigazgatója mutatta be szerdán Csóti György, a rendszerváltó politikus, volt zágrábi magyar nagykövet legújabb kötetét. A Kairosz Kiadónál megjelent Salamon bácsi, a redőnyárus – Huszadik századi magyar történetek című könyv izgalmas időutazást ígér minden korosztálynak a magyar történelem közelmúltjába és annak rejtett szegleteibe.

Szakály Sándor, Kodolányi Gyula és Csóti György a könyv bemutatóján (Fotó: Mirkó István)

Történelem – ahogy egy szemtanú látta

Szakály Sándor a bemutatón hangsúlyozta: a Veritas egy nyitott intézmény, ahol a szakmai tisztesség és a hitelesség az irányadó, függetlenül az elmúlt évtizedek politikai jelzőitől. Kiemelte, hogy bár Csóti Györgyöt elsősorban politikusként, diplomataként és mérnökként ismeri a közvélemény, ebben a könyvben egy egészen más arcát mutatja meg.

Talán ez az első olyan munkája, amely nem direkt politikai elemzés, mégis, az emberi sorsokon keresztül a legmélyebb politikát, a nemzet megmaradásának kérdését hordozza

– fogalmazott a főigazgató.

A szerző, Csóti György elárulta: a könyv megírásának motivációja a megélt tapasztalatok rögzítése volt a jövő nemzedékei számára. Felidézte gimnáziumi éveit, ahol a történelem volt a kedvenc tárgya, és hitvallását, miszerint a történelem apró mozaikokból áll össze.

Mindenkinek, aki szemtanúja vagy szereplője volt az eseményeknek, kötelessége leírni, mit élt át. Ha a sok kis mozaik ugyanazt mutatja, akkor az biztosan úgy volt

– mondta a szerző.

Antall József és az államférfiúi tartás

A bemutató egyik legérdekesebb része a néhai miniszterelnökhöz, Antall Józsefhez kötődő anekdoták felelevenítése volt, amelyek közül L. Simon László kiemelte a kötetben szereplő „kabátfelsegítős történetet”, amely tűpontosan világít rá az egykori miniszterelnök tartására és polgári méltóságára. De felidézte azt a jelenetet is, amikor Antall az izraeli Ariel Sharonnal tárgyalva szögezte le: ő elsősorban magyar, és a magyar érdekeket képviseli.

Fotó: Mirkó István

L. Simon hangsúlyozta, hogy a könyv segít árnyalni a rendszerváltoztatás utáni első miniszterelnök képét, megmutatva azt a szellemi fölényt és felkészültséget, amellyel Antall József nemzetközi szinten is kivívta a tiszteletet.

Ezek a történetek azt az idealizmust és méltóságot őrzik, amely a mai, marketing-uralta politikából sokszor hiányzik

– tette hozzá a kultúrpolitikus–író.