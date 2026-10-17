Az eltörölt évjárat: napjainkra feltárult az 1956-os tokaji aszú titka

Átpalackozás 60 év után

Az 1956-os Tokaji Aszú újrapalackozása 2016-ban, a forradalom 60. évfordulóján valósult meg a Nemzeti Borvagyon részeként. A kísérleti projektben 150 palack 5 puttonyos aszút kezeltek újra a tolcsvai pincében és a Dereszla Pincészetben. A szakértők minden palackot felnyitottak, érzékszervileg és laboratóriumilag is ellenőriztek.

A borok kiváló formában voltak: az aszalt gyümölcsös, mézes jegyek mellett 127 g/l maradékcukor- és 13% alkoholtartalmat mértek.

A tételek új, ünnepi címkét kaptak. 150 palackos limitált széria sajnos kereskedelmi forgalomba nem került (eredeti palackos borokat néha még el lehet csípni aukciókon). Ezt a rendhagyó módon felfrissített tételt állami protokolláris célokra, illetve nemzeti reprezentációra tartják fenn, így közvetlenül üzletben nem megvásárolható.