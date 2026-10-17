Az eltörölt évjárat: napjainkra feltárult az 1956-os tokaji aszú titka

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A huszadik század egyik legkoncentráltabb, legszebb évjárata született meg forradalmunk idején a tokaji pincékben, amit a kádári kommunista diktatúra minden eszközzel megpróbált eltitkolni. A szabadságharc 60. évfordulóján néhány üveget át is palackoztak.

Balázs D. Attila
2026. 10. 17. 5:20
Egy Monimpex által exportált régi tokaji
Egy Monimpex által exportált régi tokaji Forrás: cellartracker

Átpalackozás 60 év után

Az 1956-os Tokaji Aszú újrapalackozása 2016-ban, a forradalom 60. évfordulóján valósult meg a Nemzeti Borvagyon részeként. A kísérleti projektben 150 palack 5 puttonyos aszút kezeltek újra a tolcsvai pincében és a Dereszla Pincészetben. A szakértők minden palackot felnyitottak, érzékszervileg és laboratóriumilag is ellenőriztek. 

A borok kiváló formában voltak: az aszalt gyümölcsös, mézes jegyek mellett 127 g/l maradékcukor- és 13% alkoholtartalmat mértek.

 A tételek új, ünnepi címkét kaptak. 150 palackos limitált széria sajnos kereskedelmi forgalomba nem került (eredeti palackos borokat néha még el lehet csípni aukciókon). Ezt a rendhagyó módon felfrissített tételt állami protokolláris célokra, illetve nemzeti reprezentációra tartják fenn, így közvetlenül üzletben nem megvásárolható.


A magyar borbirtoklás legújabb csúcsa: 14 milliós Tokaji Esszencia a közelmúltból

A tokaji aszú és a mögötte álló borkultúra nemzetközi tekintélyét és világelsőségét mi sem bizonyítja jobban, mint a hegyaljai borkészítés abszolút koronája, a Royal Tokaji Esszencia. 

Ez a világ legmunkaigényesebb és legdrágább borászati tétele.

 A magas árnak része a magas bekerülési költség is: egyetlen magnumpalacknyi esszenciához több mint 200 kilogramm, kézzel szüretelt szőlőre és hosszas érlelési folyamatra van szükség. A csúcsbor egy 2008-as remek évjárat, amiért közel 14 millió forintot kérnek el. Az esszenciák akár 100 évig is eltarthatóak, és ebből a tételből mindössze 18 palack készült, vagyis egy nagyon egyedi, különleges, exkluzív tétel került a piacra.

 

1956-os forradalomtokaji aszúkommunizmuspinceévjáratSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojelekbaloldal

Leszámolni vele

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– A baloldal a politikában is radikális, erőszakos eszközökkel dolgozik, nem egyszerűen meg akarja nyerni a választási versenyt, de meg akarja szüntetni a versenytársait.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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