Húsz év után közös albumot készített John Legend és Pharrell Williams

Színházban is kipróbálja magát

John Legend azok közé a művészek közé tartozik, akik elnyerték az amerikai szórakoztatóipar négy jelentős díját: az Emmyt, a Grammyt, az Oscart és a Tonyt. Az úgynevezett EGOT-elismerés ellenére úgy érzi, továbbra is szüksége van új szakmai kihívásokra.

Jelenleg első eredeti színpadi zenéjén dolgozik az Imitation of Life című musicalhez, amelyet decemberben mutatnak be a New York-i The Shed kulturális központban. A produkció a harlemi reneszánsz és a dzsesszkorszak világába vezeti a nézőket, miközben egy korábbi történetet új nézőpontból dolgoz fel. Legend az AP-nek arról beszélt, nem szeretné, ha a korábbi sikerei kényelmessé tennék. Minden új albumánál arra törekszik, túlszárnyalja előző munkáit, és olyan alkotótársakkal dolgozzon, akik képesek új ötletekkel meglepni. A Muse ennek a törekvésnek az eredménye, két régi barát közös munkája, amelyben a jól ismert énekhang ezúttal szokatlan zenei környezetben szólal meg.