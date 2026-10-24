Húsz év után közös albumot készített John Legend és Pharrell Williams

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Több mint két évtizedes barátság után készített közös lemezt John Legend és Pharrell Williams. A Muse című albumon a világhírű énekes a tőle megszokott zenei megoldásoktól is eltávolodik, miközben a producer egy egészen új oldalát igyekezett megmutatni. Legend az új lemez kapcsán arról is beszélt, milyen hatással volt pályafutására a hiphop, és miért nem szeretne megállapodni a korábbi sikereinél.

Viland Gabriella
2026. 10. 24. 21:00
John Legend amerikai énekes, dalszerző, zongorista és zenei producer, a kortárs soul és R&B egyik legismertebb előadója. Fotó: Fotó: EGilham • Creative Commons BY-SA

Színházban is kipróbálja magát

John Legend azok közé a művészek közé tartozik, akik elnyerték az amerikai szórakoztatóipar négy jelentős díját: az Emmyt, a Grammyt, az Oscart és a Tonyt. Az úgynevezett EGOT-elismerés ellenére úgy érzi, továbbra is szüksége van új szakmai kihívásokra.

Jelenleg első eredeti színpadi zenéjén dolgozik az Imitation of Life című musicalhez, amelyet decemberben mutatnak be a New York-i The Shed kulturális központban. A produkció a harlemi reneszánsz és a dzsesszkorszak világába vezeti a nézőket, miközben egy korábbi történetet új nézőpontból dolgoz fel. Legend az AP-nek arról beszélt, nem szeretné, ha a korábbi sikerei kényelmessé tennék. Minden új albumánál arra törekszik, túlszárnyalja előző munkáit, és olyan alkotótársakkal dolgozzon, akik képesek új ötletekkel meglepni. A Muse ennek a törekvésnek az eredménye, két régi barát közös munkája, amelyben a jól ismert énekhang ezúttal szokatlan zenei környezetben szólal meg.

 

john legendmusepharrell williamsSzóljon hozzá!

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