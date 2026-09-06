Mi köti össze Madonnát, John Legendet, Santanát és George Bensont?

George Benson is felfigyelt Szabó Gáborra

A Breezin’ története egy másik érdekes szál. A dalt Bobby Womack írta, Szabó Gábor pedig Womackkel együtt rögzítette 1970-ben. A felvétel 1971-ben jelent meg Szabó High Contrast című albumán.

Öt évvel később George Benson is felvette a dalt, amely az azonos című, világsikert arató albumának címadója lett.

Benson később maga mesélt arról, hogy ismerte Szabó változatát. Amikor a producere rá akarta venni a Breezin’ felvételére, éppen az jelentett számára ellenérvet, hogy Szabó és mások már korábban rögzítették.

Végül azért vállalta, mert úgy gondolta, másképp kellene megközelítenie a dalt.

Madonna és John Legend

Szabó Gábor felvételei a későbbi popzenében is feltűntek. Madonna 1998-as Ray of Light albumán a Mer Girl Szabó Space című felvételéből használ zenei elemeket, John Legend pedig 2006-ban a Save Room című dalához a Stormy Szabó-féle felvételét használta fel. A két eset között van egy fontos különbség. Madonna dalában a Space részletei és egyes zenei elemei kerültek át az új felvételbe, míg John Legend számában a Stormy Szabó által rögzített változatából származik a felhasznált minta. A Save Room producere Will.i.am volt, és a dal a Once Again című, 2006-os album első kislemezeként jelent meg.