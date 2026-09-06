Mi köti össze Madonnát, John Legendet, Santanát és George Bensont?

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Különleges pop-up kiállítás mutatja be a magyar jazz nemzetközileg is elismert gitárosa, Szabó Gábor pályáját szeptember 10-től a Magyar Zene Házában. Az idén 90 éve született zenész húszévesen emigrált Amerikába, ahol néhány év alatt az amerikai jazz meghatározó alakjává vált. A tárlat családi archívumból származó fényképeken, leveleken és itthon nehezen hozzáférhető lemezborítókon keresztül idézi fel a gitárzseni életútját. Cikkünkből kiderül, mely világsztárok fedezték fel maguknak Szabó Gábor zenéjét, és az is, hogyan emlékezett Kovács Kati közös felvételükre, valamint az azt követő, hajnalig tartó beszélgetésre.

Ménes Márta
2026. 09. 06. 5:20
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George Benson is felfigyelt Szabó Gáborra

A Breezin’ története egy másik érdekes szál. A dalt Bobby Womack írta, Szabó Gábor pedig Womackkel együtt rögzítette 1970-ben. A felvétel 1971-ben jelent meg Szabó High Contrast című albumán.

Öt évvel később George Benson is felvette a dalt, amely az azonos című, világsikert arató albumának címadója lett. 

Benson később maga mesélt arról, hogy ismerte Szabó változatát. Amikor a producere rá akarta venni a Breezin’ felvételére, éppen az jelentett számára ellenérvet, hogy Szabó és mások már korábban rögzítették. 

Végül azért vállalta, mert úgy gondolta, másképp kellene megközelítenie a dalt.

Madonna és John Legend

Szabó Gábor felvételei a későbbi popzenében is feltűntek. Madonna 1998-as Ray of Light albumán a Mer Girl Szabó Space című felvételéből használ zenei elemeket, John Legend pedig 2006-ban a Save Room című dalához a Stormy Szabó-féle felvételét használta fel. A két eset között van egy fontos különbség. Madonna dalában a Space részletei és egyes zenei elemei kerültek át az új felvételbe, míg John Legend számában a Stormy Szabó által rögzített változatából származik a felhasznált minta. A Save Room producere Will.i.am volt, és a dal a Once Again című, 2006-os album első kislemezeként jelent meg.

A Stormy egyébként eredetileg nem Szabó Gábor szerzeménye: a Classics IV 1968-as dalát ő is feldolgozta, majd ez a saját változata került John Legend számába. Szabó így itt nem szerzőként, hanem előadóként lett része egy új dalnak – egy olyan felvételen keresztül, amelyet több mint három évtizeddel korábban készített.

Kovács Kati így emlékezik a gitárzsenire

Szabó Gábor több mint másfél évtizedet töltött az Egyesült Államokban, mire 1974-ben először újra Magyarországra látogatott. 1978-ban ismét hazajött, és mindkét alkalommal több magyar muzsikussal játszott együtt, köztük Kovács Katival. Egy Magyar Rádióban készült felvételen együtt szerepeltek Pege Aladárral, Másik Jánossal, Kőszegi Imrével és Dely Istvánnal. 

A történetet korábban Kovács Kati idézte fel lapunknak: Módos Péter mutatta be neki a gitárost, aki már hallotta a dalait, és kíváncsi volt arra, ki énekel rajtuk. A stúdióban hamar kiderült, hogy Szabó nemcsak a hangszerén keresztül irányítja a zenét. Egy-egy szemöldökmozdulattal jelezte a zenészeknek, mikor kell belépniük vagy váltaniuk, miközben az énekesnő szerint végig nyugodt, kiegyensúlyozott légkört teremtett.

A felvétel után Szabó Gábor Kovács Katiék lakására is elment, ahol az énekesnő akkori férjével, Koncz Tibor zeneszerzővel hajnalig beszélgettek. 

Amikor visszautazott Amerikába, kaptam tőle egy gyűrűt, amire az van felvésve: „Az indiánok védelmében.” Később Londonban egy énekversenyen az egyik riválisom az utcán letérdelt és kezet csókolt, amikor meglátta ezt az ujjamon. Valamilyen támogató szövetség jelképe volt. Ilyen ember volt, odafigyelt mindenkire. Csendes és zseniális

– idézte fel Szabó Gáborral kapcsolatos emlékeit az énekesnő.

Szabó Gábor 90 a Magyar Zene Házában

Szabó Gábor 1982. február 26-án halt meg Budapesten, 45 éves korában. Rövid élete alatt a modern kamarajazztól a mainstreamen és az indiai zenén át a fúziós és crossover irányzatokig többféle zenei közegben dolgozott. A Magyar Jazz Szövetség 1992-ben róla nevezte el szakmai díját. Most, születésének kilencvenedik évfordulóján a Magyar Zene Háza Szabó Gábor 90 című pop-up kiállítással idézi fel az életét. A szeptember 10-én nyíló tárlat Szabó zenéje mellett a személyes történetre is figyel: a családi archívumból származó fotók és levelek mellett olyan lemezborítókat is bemutat, amelyekhez Magyarországon nehéz hozzáférni.

A megnyitón Szabó Gábor unokaöccse, Darányi Sándor, Libisch Károly biográfus és Párniczky András jazzgitáros és -kutató emlékezik a zenészre. Utóbbi kvintettje minikoncerten idézi fel Szabó Gábor szerzeményeit: Bede Péter tárogatón, Nagy Yancha billentyűn és zongorán, Ajtai Péter nagybőgőn, Szabó-Sipos Ágoston dobon, Párniczky András pedig gitáron játszik.

A kiállítás 2027. január 14-ig látható.

 

 

Szabó GáborSantanagitáros

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