Workshopon sajátíthatja el az egyik legrejtélyesebb énektechnikát, nem akárkiktől tanulhat
A legendás tuvai együttes, a Huun Huur Tu október 24-én este újra a Fonó Budai Zeneház színpadára lép, másnap délelőtt pedig ritka lehetőség nyílik arra, hogy a közönség ne csak hallgassa, hanem közelről is megismerje a torokéneklés különleges technikáját: az együttes tagjai angol nyelvű workshopot tartanak.
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