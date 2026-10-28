Új életre kelnek a régi magyar mesterségek – különleges kiállítás nyílik Budapesten

A kézműves tudás továbbörökítése

A népi mesterségek fennmaradása szorosan összefügg a tudás átadásával. Számos hagyományos technika elsajátításához hosszú évek gyakorlata, megfelelő alapanyag-ismeret és tapasztalt mesterek útmutatása szükséges. Az országos kiállítás ezért a kész tárgyak bemutatásán túl az alkotók munkájára is felhívja a figyelmet. Arra a tudásra, amely generációkon keresztül öröklődött, és amelynek megőrzése a magyar kulturális örökség szempontjából is jelentős. A tárlat kurátora Besprémy Kata, társkurátorai Benedek Krisztina és Péter Szidónia. A kiállítást október 28-án, szerdán 18 órakor, meghívásos esemény keretében nyitják meg. Az Élő Népművészet – XVIII. Országos Népművészeti Kiállítás október 29-től 2027. április 11-ig látogatható a Néprajzi Múzeumban.