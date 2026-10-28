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Új életre kelnek a régi magyar mesterségek – különleges kiállítás nyílik Budapesten

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Hogyan élnek tovább a hagyományos magyar kézműves mesterségek a XXI. században? Erre a kérdésre ad választ a Néprajzi Múzeum új kiállítása, amely október 29-től várja a látogatókat. Az Élő Népművészet – XVIII. Országos Népművészeti Kiállítás a magyar tárgyalkotó kultúra sokszínűségét mutatja be, különös figyelmet fordítva arra, miként találkoznak az évszázados hagyományok a mai alkotók elképzeléseivel.

Viland Gabriella
2026. 10. 28. 15:00
Új életre kelnek a régi magyar mesterségek – különleges kiállítás nyílik Budapesten
Férfiak, sör, népviselet, kötény, gatya, paraszt, hímzés, kalap, szivar. Fotó: Fortepan / Nagy Zita

A kézműves tudás továbbörökítése 

A népi mesterségek fennmaradása szorosan összefügg a tudás átadásával. Számos hagyományos technika elsajátításához hosszú évek gyakorlata, megfelelő alapanyag-ismeret és tapasztalt mesterek útmutatása szükséges. Az országos kiállítás ezért a kész tárgyak bemutatásán túl az alkotók munkájára is felhívja a figyelmet. Arra a tudásra, amely generációkon keresztül öröklődött, és amelynek megőrzése a magyar kulturális örökség szempontjából is jelentős. A tárlat kurátora Besprémy Kata, társkurátorai Benedek Krisztina és Péter Szidónia. A kiállítást október 28-án, szerdán 18 órakor, meghívásos esemény keretében nyitják meg. Az Élő Népművészet – XVIII. Országos Népművészeti Kiállítás október 29-től 2027. április 11-ig látogatható a Néprajzi Múzeumban.

 

kiállításnéprajzi múzeumhagyományok házaSzóljon hozzá!

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