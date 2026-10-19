Nem a technológia, hanem a bizalom dönt

Működhet múzeum állandó kiállítás nélkül?

A konferencia egyik központi kérdése, hogy

valóban minden múzeumnak szüksége van-e hosszú évekre szóló állandó tárlatra.

A nemzetközi példák azt mutatják, hogy az intézmények különböző módokon válaszolhatnak erre a dilemmára. Beat Hächler a svájci ALPS Alpine Museum tapasztalatain keresztül mutatja be, hogyan működhet egy múzeum tizenöt éven át állandó kiállítás nélkül. Lidija Milašinović a szerbiai Nagykikindai Nemzeti Múzeum példáján keresztül az állandó tárlatok közösségi identitásformáló szerepét vizsgálja, Szarvas Zsuzsa, a Néprajzi Múzeum muzeológusa pedig azt elemzi, miként válhat a kiállítás az intézményi identitás meghatározó elemévé.

A programban szó esik arról is, hogyan befolyásolják a politikai és történelmi környezet változásai a múzeumi bemutatásokat. Az előadók a németországi ázsiai művészeti gyűjtemények, a posztszovjet emlékmúzeumok és a Koreai Nemzeti Múzeum példáján keresztül vizsgálják, milyen feszültségek alakulhatnak ki a tartósnak szánt kiállítások és a változó társadalmi elvárások között.

Visszaszolgáltatott műtárgyak és alternatív történetek

Október 20-án a tanácskozás az állandó kiállítások újraértelmezésének lehetőségeire összpontosít. Ernest Kpan a Franciaország által Elefántcsontpartnak visszaszolgáltatott gyűjtemény múzeumi bemutatásáról beszél, más előadók pedig azt vizsgálják, miként alakíthatók ki alternatív értelmezések a művészeti és néprajzi gyűjteményekben. A program a közösségi részvétel különböző formáit is bemutatja. Szó lesz a Kiscelli Múzeum állandó kiállításába illesztett, illatokra épülő időszaki beavatkozásról, a jugoszláv modernista építészet múzeumi bemutatásáról, valamint a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum állandó kiállításainak tapasztalatairól.

A konferencia résztvevői a szakmai előadások mellett a Néprajzi Múzeum gyűjteményi kiállítását, a kiállítástervezés kulisszatitkait és az intézmény épületét is megismerhetik. A program része továbbá a múzeum Restaurálási és Raktározási Központjának meglátogatása, valamint szakmai program az Iparművészeti Múzeum Ráth György-villájában és a Magyar Zene Házában.