Nem a technológia, hanem a bizalom dönt

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Lehet-e korszerű egy évtizedekre tervezett kiállítás, és működhet-e múzeum állandó tárlat nélkül? Ezekre a kérdésekre keresik a választ az EthnoConnection 2026 nemzetközi konferencia résztvevői október 19–20-án a budapesti Néprajzi Múzeumban. A több mint kétszáz múzeumi szakember részvételével zajló tanácskozás középpontjában a kiállítások változó szerepe, a társadalmi emlékezet és a kulturális örökség értelmezése áll.

Ménes Márta
2026. 10. 19. 16:30
Megnyílt az EthnoConnection 2026 nemzetközi konferencia a Néprajzi Múzeumban Fotó: Demeter Dávid

Működhet múzeum állandó kiállítás nélkül?

A konferencia egyik központi kérdése, hogy 

valóban minden múzeumnak szüksége van-e hosszú évekre szóló állandó tárlatra. 

A nemzetközi példák azt mutatják, hogy az intézmények különböző módokon válaszolhatnak erre a dilemmára. Beat Hächler a svájci ALPS Alpine Museum tapasztalatain keresztül mutatja be, hogyan működhet egy múzeum tizenöt éven át állandó kiállítás nélkül. Lidija Milašinović a szerbiai Nagykikindai Nemzeti Múzeum példáján keresztül az állandó tárlatok közösségi identitásformáló szerepét vizsgálja, Szarvas Zsuzsa, a Néprajzi Múzeum muzeológusa pedig azt elemzi, miként válhat a kiállítás az intézményi identitás meghatározó elemévé.

A programban szó esik arról is, hogyan befolyásolják a politikai és történelmi környezet változásai a múzeumi bemutatásokat. Az előadók a németországi ázsiai művészeti gyűjtemények, a posztszovjet emlékmúzeumok és a Koreai Nemzeti Múzeum példáján keresztül vizsgálják, milyen feszültségek alakulhatnak ki a tartósnak szánt kiállítások és a változó társadalmi elvárások között.

Visszaszolgáltatott műtárgyak és alternatív történetek

Október 20-án a tanácskozás az állandó kiállítások újraértelmezésének lehetőségeire összpontosít. Ernest Kpan a Franciaország által Elefántcsontpartnak visszaszolgáltatott gyűjtemény múzeumi bemutatásáról beszél, más előadók pedig azt vizsgálják, miként alakíthatók ki alternatív értelmezések a művészeti és néprajzi gyűjteményekben. A program a közösségi részvétel különböző formáit is bemutatja. Szó lesz a Kiscelli Múzeum állandó kiállításába illesztett, illatokra épülő időszaki beavatkozásról, a jugoszláv modernista építészet múzeumi bemutatásáról, valamint a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum állandó kiállításainak tapasztalatairól.

A konferencia résztvevői a szakmai előadások mellett a Néprajzi Múzeum gyűjteményi kiállítását, a kiállítástervezés kulisszatitkait és az intézmény épületét is megismerhetik. A program része továbbá a múzeum Restaurálási és Raktározási Központjának meglátogatása, valamint szakmai program az Iparművészeti Múzeum Ráth György-villájában és a Magyar Zene Házában.

 

Néprajzi MúzeummúzeumKemecsi LajosSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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