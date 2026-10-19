Ezek a kiállítások lettek az év legjobbjai

Fotó: skanzen.hu

A tárlat az ENSZ 17 fenntartható fejlődési céljához kapcsolódva idéz fel olyan régi gyakorlatokat, amelyek ma is hasznosak lehetnek: a maradékmentes háztartást, a takarékos vízhasználatot, a helyi alapanyagok alkalmazását, valamint a tárgyak javítását és újrahasznosítását.

A kiállítás nem csupán a múlt mindennapjait idézi fel, hanem gyakorlati ötleteket is kínál a látogatóknak. A Skanzen különböző tájegységeinek kiállításaihoz kapcsolódó ajánlók további példákon keresztül mutatják be a hagyományos tudás mai alkalmazási lehetőségeit. A projekt különlegessége az előkészítésben is rejlik: a kiállítás tizenhét kurátor közös munkájával született meg.

A zsűri méltatása szerint az Együtt a fenntarthatóságért! című tárlat a Skanzen gazdag gyűjteményére építve, korszerű szemlélettel kapcsolja össze a hagyományos tudást a fenntarthatóság aktuális kérdéseivel, és ösztönöz a környezettudatos gondolkodásra.

Dalí divatvíziói és a kortárs magyar divat a MODEM-ben

A debreceni MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ Időmimikri – Salvador Dalí divatvíziói és az Iparművészeti Múzeum kortárs magyar divatanyaga című kiállítás – amely 2026. február 21-től május 23-ig volt látogatható – a tízmillió forint alatti bekerülési költségű kategóriában nyerte el az Év kiállítása díjat.

Salvador Dalí divatvíziói kortárs magyar divattervezői munkákkal lépnek párbeszédbe a debreceni kiállításon (Fotó: Vigh Levente/MODEM)

Középpontjában Salvador Dalí tizenkét eredeti grafikája állt, amelyeket a katalán szürrealista művész a Scabal textilipari cég felkérésére készített 1971-ben, a 2000-es évek divatját elképzelve. A rajzok az Iparművészeti Múzeum kortárs magyar divatanyagának darabjaival kerültek párbeszédbe.

A tárlatról mi is beszámoltunk, dr. Horváth Judittal, az Iparművészeti Múzeum Kortárs Design Főosztályának vezetőjével egyebek mellett arról beszélgettünk, milyen többletjelentést hordoznak Dalí sajátos divítvíziói.

– Dalí úgy tekintett az öltözködésre, mint az emberi születéshez kapcsolódó ősi traumát elfedő álcára. Tervein, de saját, karakteres megjelenésén keresztül is, a divatot a lélektani feltárás médiumaként használta

– fogalmazott a kurátor, hozzátéve: Dalí igyekezett elmosni a művészet, a vágy és a valóság határait, és az álomszerű elképzeléseket kézzelfoghatóvá tenni.