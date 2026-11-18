A Margit-szigeten is emléket állítottak a színésznek

A születésnaphoz egy másik megemlékezés is kapcsolódott. November 16-án a Margit-szigeten emlékpadot avattak Scherer Péter tiszteletére. Scherer Péter a magyar színházi és filmes élet egyik jellegzetes alakja volt. Színészi munkájában a közvetlenség, az improvizációra való nyitottság és a különös humor egyaránt meghatározó szerepet játszott. Mucsi Zoltánnal közös munkái különösen sok néző számára tették ismertté. A most alapított Pepe-díj az ő emlékét úgy őrzi meg, hogy közben a következő évek alkotóira irányítja a figyelmet. A kezdeményezés Scherer Péter pályájának egyik legfontosabb sajátosságát állítja példaként: azt a művészi szabadságot, amely lehetővé teszi, hogy valaki a maga útját járja, és közben mások számára is maradandót alkosson.