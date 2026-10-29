Horvath hibája után magyar futballistát dicsérnek Amerikában, erre Rossi is felfigyelhet

A magyar futballista nagyon jól érzi magát Amerikában, a csütörtöki találata után is boldogan osztotta meg a közösségi oldalán a góljáról készült videót. A Revolution sorozatban elért negyedik sikere után ráadásul az Egyesült Államokban is dicsérik őt: a klub hivatalos oldala szerint Gazdag Dániel egyre inkább beépül a csapatba, míg a Boston.com szakírója úgy fogalmazott, hogy a higgadt, gólerős, többféle támadószerepkörben is bevethető játéka, továbbá a rutinja és a kapu előtti érzéke különösen értékes lehet a rájátszásban is.

A New England Revolution 2021 óta a legjobb idényét futja, és akkor is „csupán” a negyeddöntőig jutott. Gazdag Dániel segítségével ennél is merészebb célt tűzhet ki a klub az MLS-ben, amely sikeressége esetén a magyar játékos akár a válogatott keretébe is visszakerülhet a közeljövőben.