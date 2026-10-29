Rendkívüli

Nyílt levélben tiltakoznak Schiffer Andrásék a politikai koncepciós perek miatt

Rendkívüli

Alkoholtilalom, korhatárhoz kötött használat és kötelező jogosítvány – itt vannak a tervezett rollerszabályok

Horvath hibája után magyar futballistát dicsérnek Amerikában, erre Rossi is felfigyelhet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) legutóbbi játéknapjának is volt magyar gólszerzője. A New England Revolution győztes találatát Gazdag Dániel szerezte, aki először volt eredményes új csapatában hazai pályán. A klub hivatalos oldala és egy bostoni szakíró is méltatta Gazdagot, aki továbbra is küzd azért, hogy visszatérhessen a magyar válogatottba.

Wiszt Péter
2026. 10. 29. 9:12
Horvath hibája után magyar futballistát dicsérnek Amerikában, erre Rossi is felfigyelhet
Gazdag Dániel gólja győzelmet ért Fotó: Getty Images via AFP/Maddie Meyer

A magyar futballista nagyon jól érzi magát Amerikában, a csütörtöki találata után is boldogan osztotta meg a közösségi oldalán a góljáról készült videót. A Revolution sorozatban elért negyedik sikere után ráadásul az Egyesült Államokban is dicsérik őt: a klub hivatalos oldala szerint Gazdag Dániel egyre inkább beépül a csapatba, míg a Boston.com szakírója úgy fogalmazott, hogy a higgadt, gólerős, többféle támadószerepkörben is bevethető játéka, továbbá a rutinja és a kapu előtti érzéke különösen értékes lehet a rájátszásban is.

A New England Revolution 2021 óta a legjobb idényét futja, és akkor is „csupán” a negyeddöntőig jutott. Gazdag Dániel segítségével ennél is merészebb célt tűzhet ki a klub az MLS-ben, amely sikeressége esetén a magyar játékos akár a válogatott keretébe is visszakerülhet a közeljövőben.

 

MLSNew England RevolutionMarco Rossimagyar válogatottGazdag DánielSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekkönyv

Mit olvas az új jobboldal?

Czopf Áron avatarja

A szó hatalma ismét teljesülni akar, egy közös ihlet, intuíció vagy érzet formájában. Az irodaloméhség mindenképpen erről tanúskodik.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu