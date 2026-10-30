Törött kezű kapus védte a Újpest büntetőjét, a Fradira korábbi győztes vár a kupában
Az Újpest utolsóként, 3-1-es szegedi sikerrel jutott a labdarúgó Magyar Kupa ötödik fordulójába. A mérkőzés után megtartották a nyolcaddöntő sorsolását, valamint kialakultak a negyeddöntős és az elődöntős ágak is. A Magyar Kupa címvédője és rekordgyőztese, az FTC a harmadosztályú Pécsi MFC vendége lesz februárban.
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