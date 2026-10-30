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Törött kezű kapus védte a Újpest büntetőjét, a Fradira korábbi győztes vár a kupában

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Az Újpest utolsóként, 3-1-es szegedi sikerrel jutott a labdarúgó Magyar Kupa ötödik fordulójába. A mérkőzés után megtartották a nyolcaddöntő sorsolását, valamint kialakultak a negyeddöntős és az elődöntős ágak is. A Magyar Kupa címvédője és rekordgyőztese, az FTC a harmadosztályú Pécsi MFC vendége lesz februárban.

Wiszt Péter
2026. 10. 30. 7:01
Törött kezű kapus védte a Újpest büntetőjét, a Fradira korábbi győztes vár a kupában
A Bicske után újabb harmadosztályú rivális vár a Fradira a Magyar Kupa-idényben Forrás: Fradi.hu

 

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Pilhál György
idezojelekmagyar honvédség

Százados úr, sejehaj!

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Esztendeje még a Magyar Honvédség toborzókampányának egyik arca volt sudár termetű Pálinkás Szilveszter százados, a honvédelmi miniszter közeli munkatársa, ám egyszer csak megvilágosodott.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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