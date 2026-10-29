Egy legenda megdicsőülése: Mikler Roland zseniális búcsúja a BL-től – 20 védés és gól

Szomorú búcsú a BL-től, de Mikler Roland emlékezetessé tette

A Pick Szeged számára csalódást jelent a Bajnokok Ligája első csoportkörében történt kiesés. A magyar csapat hat ponttal a D csoport harmadik helyén végzett a Sporting CP és a dán GOG mögött, így tavasszal már az Európa-ligában folytathatja nemzetközi szereplését.

A szegediek legutóbb a 2013–2014-es idényben szerepeltek a második számú európai kupasorozatban, amelyet akkor meg is nyertek. A csapat jelenlegi vezetőedzője, Michael Apelgren abban a szezonban még a Szeged játékosa volt.

A Kristianstad elleni találkozó azonban mindenekelőtt Mikler Rolandról marad emlékezetes. Húsz védés, öt góllal megnyert idegenbeli mérkőzés, és egy olyan teljesítmény, amely méltó búcsú lehet pályafutáa talán utolsó BL-meccsén a magyar kézilabdázás egyik legnagyobb kapusa számára.