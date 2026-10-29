Egy legenda megdicsőülése: Mikler Roland zseniális búcsúja a BL-től – 20 védés és gól

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A Szeged szorult helyzetében aligha lehetett volna méltóbb búcsút elképzelni a Bajnokok Ligájától. A 42 éves Mikler Roland egészen elképesztő teljesítményt nyújtott csapata utolsó csoportmérkőzésén. Húsz védéssel vezette 31-26-os győzelemre a Pick Szegedet a svéd Kristianstad otthonában, sőt még gólt is dobott. A magyar kézilabdázás legendája a legnehezebb pillanatokban is tartást adott a szegedieknek, akik bár kiestek a BL-ből, emlékezetes sikerrel zárták szereplésüket.

Szalay Attila
2026. 10. 29. 20:47
Egy legenda megdicsőülése: Mikler Roland zseniális búcsúja a BL-től – 20 védés és gól
Mikler Roland: 20 védés a BL-ben! Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN Forrás: Ritzau Scanpix

Szomorú búcsú a BL-től, de Mikler Roland emlékezetessé tette

A Pick Szeged számára csalódást jelent a Bajnokok Ligája első csoportkörében történt kiesés. A magyar csapat hat ponttal a D csoport harmadik helyén végzett a Sporting CP és a dán GOG mögött, így tavasszal már az Európa-ligában folytathatja nemzetközi szereplését.

A szegediek legutóbb a 2013–2014-es idényben szerepeltek a második számú európai kupasorozatban, amelyet akkor meg is nyertek. A csapat jelenlegi vezetőedzője, Michael Apelgren abban a szezonban még a Szeged játékosa volt.

A Kristianstad elleni találkozó azonban mindenekelőtt Mikler Rolandról marad emlékezetes. Húsz védés, öt góllal megnyert idegenbeli mérkőzés, és egy olyan teljesítmény, amely méltó búcsú lehet pályafutáa talán utolsó BL-meccsén a magyar kézilabdázás egyik legnagyobb kapusa számára.

Mikler Rolandpick szegedférfi kézilabda Bajnokok LigájaSzóljon hozzá!

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