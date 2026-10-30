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Svéd játékos és az EHF is méltatja Mikler Rolandot, a kapus szavai nem a búcsújára utalnak

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Minden olyan csapat továbbjutott a férfikézilabda Bajnokok Ligájában, amelyben magyar légiós szerepel, hiszen csütörtökön a román Dinamo Bukarest is kiharcolta a középdöntőbe kerülést. A Szeged búcsúja már korábban ismert volt, a Tisza-partiak azonban Mikler Roland vezérletével svédországi győzelemmel zárták a csoportkört. A 42 éves kapus értékelte is a mérkőzést.

Wiszt Péter
2026. 10. 30. 7:40
Svéd játékos és az EHF is méltatja Mikler Rolandot, a kapus szavai nem a búcsújára utalnak
A 42 éves Mikler Roland volt a Szeged legjobbja Svédországban Forrás: Pickhandball.hu

A kézilabda BL folytatása

A nyolcfordulós középdöntő mérkőzéseit november közepétől március elejéig rendezik meg, a két hatfős csoportból az első négy helyezettek jutnak a negyeddöntőbe, az ötödikek pedig az El-ben folytatják majd az idényt. A csapatok a csoportkörből továbbvitték magukkal a másik továbbjutó elleni két találkozó eredményét.

  • Az I. csoport állása: 1. Veszprém 4 pont, 2. Paris Saint-Germain (francia) 3, 3. Melsungen (német) 2, 4. Wisla Plock (lengyel) 2, 5. Aalborg (dán) 1, 6. Füchse Berlin (német) 0.
  • A II. csoport állása: 1. Barca (spanyol) 4 pont, 2. Sporting (portugál) 4, 3. Magdeburg (német) 4, 4. Kielce (lengyel) 0, 5. GOG (dán) 0, 6. Dinamo Bukarest (román) 0.

 

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Pilhál György
idezojelekmagyar honvédség

Százados úr, sejehaj!

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Esztendeje még a Magyar Honvédség toborzókampányának egyik arca volt sudár termetű Pálinkás Szilveszter százados, a honvédelmi miniszter közeli munkatársa, ám egyszer csak megvilágosodott.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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