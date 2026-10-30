Svéd játékos és az EHF is méltatja Mikler Rolandot, a kapus szavai nem a búcsújára utalnak

A kézilabda BL folytatása
A nyolcfordulós középdöntő mérkőzéseit november közepétől március elejéig rendezik meg, a két hatfős csoportból az első négy helyezettek jutnak a negyeddöntőbe, az ötödikek pedig az El-ben folytatják majd az idényt. A csapatok a csoportkörből továbbvitték magukkal a másik továbbjutó elleni két találkozó eredményét.
- Az I. csoport állása: 1. Veszprém 4 pont, 2. Paris Saint-Germain (francia) 3, 3. Melsungen (német) 2, 4. Wisla Plock (lengyel) 2, 5. Aalborg (dán) 1, 6. Füchse Berlin (német) 0.
- A II. csoport állása: 1. Barca (spanyol) 4 pont, 2. Sporting (portugál) 4, 3. Magdeburg (német) 4, 4. Kielce (lengyel) 0, 5. GOG (dán) 0, 6. Dinamo Bukarest (román) 0.