Svéd játékos és az EHF is méltatja Mikler Rolandot, a kapus szavai nem a búcsújára utalnak

A kézilabda BL folytatása

A nyolcfordulós középdöntő mérkőzéseit november közepétől március elejéig rendezik meg, a két hatfős csoportból az első négy helyezettek jutnak a negyeddöntőbe, az ötödikek pedig az El-ben folytatják majd az idényt. A csapatok a csoportkörből továbbvitték magukkal a másik továbbjutó elleni két találkozó eredményét.