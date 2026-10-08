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Ronaldo odamerészkedett Messi közösségi oldalára, és óriási visszhangot váltott ki

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Cristiano Ronaldo is megszólalt Lionel Messi válogatottól való búcsúja után. A portugál klasszis az argentin világbajnok megható Instagram-bejegyzése alatt üzent egykori nagy riválisának, hozzászólása pedig hatalmas visszhangot váltott ki: már több mint négymillió kedvelést kapott Ronaldo posztja. Messi közben hosszú üzenetben köszönt el az argentin válogatottól, külön megemlékezve Diego Maradonáról is.

Szalay Attila
2026. 10. 08. 7:47
Ronaldo és Messi népszerűsége határtalan Fotó: SIVARAM VENKITASUBRAMANIAN Forrás: NurPhoto

– Nem szeretnék megfeledkezni Diegóról sem, aki oda emelte az országunkat, ahová megérdemelten tartozott. Ahogy mindig mondom, tudom, hogy segített minket, amikor még itt volt közöttünk, és később az égből is, minden egyes lépésünknél.

A világbajnok támadó a klubjainak is hálát mondott, amiért mindig tiszteletben tartották a válogatott iránti elkötelezettségét, és lehetővé tették számára, hogy hazáját képviselje. Búcsúüzenetét személyes gondolatokkal zárta.

– Hálás ember vagyok. Nagyon szeretlek benneteket, hiányozni fogtok, és mindig hálás leszek azért, hogy mellettünk, mellettem álltatok.

Ronaldo és Messi rivalizálása egy korszakot határozott meg

Messi 2005-ben mutatkozott be az argentin felnőttválogatottban éppen Magyarország ellen egy gyors piros lappal, majd 2022-ben világbajnokságot, 2021-ben és 2024-ben Copa Américát nyert. A búcsúja egy korszak végét jelenti: 208 mérkőzésen 126 gólt szerzett a nemzeti csapatban.

Ronaldo és Messi éveken át a világ legjobb játékosának járó elismerésekért is versengett: Messi nyolc, Ronaldo öt Aranylabdát nyert.

A portugál klasszis mostani gesztusa azért is figyelemre méltó, mert saját válogatottbeli jövője körül botrány alakult ki. Ronaldo a közelmúltban a szövetségi kapitánnyal, Jorge Jesusszal kialakult nézeteltérést követően elhagyta a portugál válogatott edzőtáborát.

Cristiano RonaldoLionel MessiInstagramSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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