Ronaldo odamerészkedett Messi közösségi oldalára, és óriási visszhangot váltott ki

– Nem szeretnék megfeledkezni Diegóról sem, aki oda emelte az országunkat, ahová megérdemelten tartozott. Ahogy mindig mondom, tudom, hogy segített minket, amikor még itt volt közöttünk, és később az égből is, minden egyes lépésünknél.

A világbajnok támadó a klubjainak is hálát mondott, amiért mindig tiszteletben tartották a válogatott iránti elkötelezettségét, és lehetővé tették számára, hogy hazáját képviselje. Búcsúüzenetét személyes gondolatokkal zárta.

– Hálás ember vagyok. Nagyon szeretlek benneteket, hiányozni fogtok, és mindig hálás leszek azért, hogy mellettünk, mellettem álltatok.

Ronaldo és Messi rivalizálása egy korszakot határozott meg

Messi 2005-ben mutatkozott be az argentin felnőttválogatottban éppen Magyarország ellen egy gyors piros lappal, majd 2022-ben világbajnokságot, 2021-ben és 2024-ben Copa Américát nyert. A búcsúja egy korszak végét jelenti: 208 mérkőzésen 126 gólt szerzett a nemzeti csapatban.

Ronaldo és Messi éveken át a világ legjobb játékosának járó elismerésekért is versengett: Messi nyolc, Ronaldo öt Aranylabdát nyert.

A portugál klasszis mostani gesztusa azért is figyelemre méltó, mert saját válogatottbeli jövője körül botrány alakult ki. Ronaldo a közelmúltban a szövetségi kapitánnyal, Jorge Jesusszal kialakult nézeteltérést követően elhagyta a portugál válogatott edzőtáborát.