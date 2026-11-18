A harmadik kalap különösen érdekes magyar szempontból, hiszen a nagy rivális Románia is innen várja a sorsolást. A román válogatott mindössze három pontot szerzett a Nemzetek Ligája B-divíziójában, így csoportutolsóként zárt, és a kiesés elkerüléséért kell osztályozót játszania.

A románok mellett Lengyelország, Skócia, Ukrajna, Szlovákia, Albánia és Izland is olyan ellenfél lehet, amellyel szemben egyáltalán nem számíthat könnyű mérkőzésekre a magyar válogatott.

✅ Your confirmed seeding pots for the EURO 2028 qualifying draw! 📈 🇮🇪 Ireland the last confirmed team in Pot 2! 📉 🇽🇰 Kosovo drop to Pot 3 🗓️ Draw: Belfast, 6 Dec @ 18:00 CET https://t.co/M43qD5R7zh — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 17, 2026

A negyedik kalapban Finnország, Luxemburg és a Feröer-szigetek is szerepel, míg az ötödikből például Azerbajdzsán vagy Litvánia érkezhet.

Hogyan juthat ki Magyarország a 2028-as Európa-bajnokságra?

A 2028-as Európa-bajnokságot Anglia, Skócia, Wales és Írország közösen rendezi, a selejtezők lebonyolítása pedig változik a korábbiakhoz képest. Az 54 válogatottat tizenkét csoportba osztják, hat négycsapatos és hat ötcsapatos csoport alakul. A tizenkét csoportelső mellett a nyolc legjobb második is automatikusan kijut a 24 csapatos Eb-re.

A további második helyezettek a Nemzetek Ligájában elért eredmények alapján bekerülő válogatottakkal együtt pótselejtezőn harcolhatnak a fennmaradó helyekért. Ezek száma attól is függ, hogy a négy társházigazda közül hányan jutnak ki saját jogon az Eb-re.

Magyarország az előző három Európa-bajnokságon ott volt: 2016-ban és 2021-ben pótselejtezőn, 2024-ben pedig egyenes ágon harcolta ki a részvételt.