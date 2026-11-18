– A játékvezető mondta el nekem, mi történt, mert én nem hallottam a bekiabálásokat. Korábban is részesültünk már ilyen bánásmódban Boszniában – jelentette ki.

Rendőrök csaptak le a román szurkolókra

A történetnek azonban ezzel még nem volt vége. Esmir Bajraktarevic 82. percben szerzett győztes gólja után ismét felforrósodott a hangulat a lelátón. A román ProSport szerint a bosnyák drukkerek újabb sértő megjegyzésekkel és a magyarokat éltető rigmussal ingerelték a vendégszektort. Egy román szurkoló a két tábort elválasztó kerítéshez ment, ahol a biztonságiak felszólították, hogy húzódjon vissza.

A helyzet elfajult, a rendfenntartók a román szektorba vonultak, és dulakodás tört ki. A román lap felvételekre hivatkozva azt állította, hogy a helyi rendőrök több szurkolót is bántalmaztak.

Az Avaz egészen másként értékelte a jeleneteket. A bosnyák lap szerint a vendégdrukkerek ismét rendbontást okoztak, ezért kellett a helyi különleges rendőri egységnek beavatkoznia. Beszámolójuk alapján egy román szurkolót kivezettek a stadionból.

A történtek hátterében régebbi ellentétek is állhatnak. A két szurkolótábor között már a 2025-ös világbajnoki selejtező idején is súlyos feszültség alakult ki. Akkor egyes román ultrák szerb szurkolókkal együtt olyan molinóval fényképezkedtek, amely a népirtásért és háborús bűncselekményekért elítélt Ratko Mladicot éltette. Az eset különösen nagy felháborodást váltott ki Boszniában.

A Fradi játékosa Hagi fiát váltotta a román válogatottban

A Ferencváros középpályása, Marius Corbu a Lengyelország elleni bemutatkozása után másodszor kapott lehetőséget a román válogatottban.

A 24 éves futballista ezúttal is csereként lépett pályára, ráadásul ugyanannak a játékosnak a helyére állt be, mint a lengyelek ellen: Gheorghe Hagi szövetségi kapitány a 64. percben saját fiát, Ianis Hagit hívta le, és Corbut küldte be helyette.

A Fradi labdarúgójának ismét mintegy fél óra jutott, és a 80. percben a gólszerzésre is volt lehetősége. Tony Strata passzát követően a tizenhatoson belülről próbálkozott, de a kapu fölé lőtt.

A keddi összecsapást végül Bosznia-Hercegovina nyerte meg 2-1-re, noha Daniel Birligea révén már a hatodik percben a románok szereztek vezetést. Benjamin Tahirovic a 44. percben egyenlített, majd Bajraktarevic a hajrában eldöntötte a mérkőzést.