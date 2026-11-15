Bukarestben kifütyülték a „Ria-ria Hungáriát”, a Fradi románná lett játékosa megszólalt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Feszült jelenetek játszódtak le a Románia–Lengyelország Nemzetek Ligája-mérkőzésen szombat este. A vendég lengyel szurkolók magyar drukkerekkel együtt skandálták a „Ria, ria, Hungária!” rigmust, amire a román közönség hangos füttyel és fújolással válaszolt. A 2-1-es román győzelemmel végződő találkozón debütált a válogatottban a Ferencváros csángó származású, magyar állampolgárságú középpályása, Marius Corbu, akit a mérkőzés után a lelátón történtekről is megkérdeztek.

Szalay Attila
2026. 11. 15. 9:08
Bukarestben kifütyülték a „Ria-ria Hungáriát”, a Fradi románná lett játékosa megszólalt
Marius Corbu a román válgatottban, ezzel eldőlt, hogy magyar már nem lesz Fotó: PIOTR KUCZA

– Ez egy álomszerű este számomra. Csak megköszönni tudom mindenkinek, aki hitt bennem. A csapat nagyon keményen dolgozott, és éppen akkor szereztünk gólt, amikor pályára léptem – mondta a középpályás, aki hozzátette, gyerekként még álmodni sem mert arról, hogy egyszer ilyen pillanatokat élhet át.

A csángó származású, magyar állampolgársággal is rendelkező futballista helyzete az elmúlt hetekben a román és a magyar sajtóban is téma volt. Korábban a magyar válogatottságának lehetősége is felmerült, a játékos azonban a lengyelek elleni bemutatkozása után egyértelművé tette, hogy szerinte ez soha nem volt reális lehetőség.

Egyetlen pillanatban sem voltam jogosult arra, hogy Magyarország válogatottjában szerepeljek. Románia utánpótlás-válogatottjaiban játszottam

– jelentette ki Corbu.

A román szakértők áradoznak a Ferencváros középpályásáról

Corbu bemutatkozását kifejezetten pozitívan fogadta a román sportsajtó. A Digi Sport Euro Fotbal című műsorában a román válogatott korábbi kapusa, Florin Prunea méltatta a magyar bajnok játékosát.

– Ha valakinek még voltak kétségei afelől, hogy jó futballista-e... Az európai kupákban játszik, már bizonyította, hogy itt a helye – jelentette ki Prunea.

A román válogatott másik korábbi kiválósága, Gabi Balint még ennél is beszédesebben értékelte Corbu teljesítményét.

Kellemes meglepetés. Korábban nem ismertem. Úgy állt be, mintha már régóta a válogatottban játszana

– fogalmazott Balint.

Pavel Badea, az Universitatea Craiova elnöke szintén kiemelte, hogy Corbu határozottan szállt be a mérkőzésbe, jól tartotta meg a labdát. A román sajtóban már az is téma, hogy a Ferencváros középpályása a keddi, Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája-találkozón akár a kezdőcsapatban is helyet kaphat.

magyarellenesRomániaFradiMarius CorbuSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekhalandzsa

Kiszera méra bávatag

Néző László avatarja

A halandzsa szónak van egy másik jelentéstartománya is, így nevezik a nagyképű, üres fecsegést, a mellébeszélést is. Na ebben viszont tökéletesen otthon van Magyar Péter, perfektül bírja ezt a „nyelvet”.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu