Bukarestben kifütyülték a „Ria-ria Hungáriát”, a Fradi románná lett játékosa megszólalt

– Ez egy álomszerű este számomra. Csak megköszönni tudom mindenkinek, aki hitt bennem. A csapat nagyon keményen dolgozott, és éppen akkor szereztünk gólt, amikor pályára léptem – mondta a középpályás, aki hozzátette, gyerekként még álmodni sem mert arról, hogy egyszer ilyen pillanatokat élhet át.

A csángó származású, magyar állampolgársággal is rendelkező futballista helyzete az elmúlt hetekben a román és a magyar sajtóban is téma volt. Korábban a magyar válogatottságának lehetősége is felmerült, a játékos azonban a lengyelek elleni bemutatkozása után egyértelművé tette, hogy szerinte ez soha nem volt reális lehetőség.

Egyetlen pillanatban sem voltam jogosult arra, hogy Magyarország válogatottjában szerepeljek. Románia utánpótlás-válogatottjaiban játszottam

– jelentette ki Corbu.

A román szakértők áradoznak a Ferencváros középpályásáról

Corbu bemutatkozását kifejezetten pozitívan fogadta a román sportsajtó. A Digi Sport Euro Fotbal című műsorában a román válogatott korábbi kapusa, Florin Prunea méltatta a magyar bajnok játékosát.

– Ha valakinek még voltak kétségei afelől, hogy jó futballista-e... Az európai kupákban játszik, már bizonyította, hogy itt a helye – jelentette ki Prunea.

A román válogatott másik korábbi kiválósága, Gabi Balint még ennél is beszédesebben értékelte Corbu teljesítményét.

Kellemes meglepetés. Korábban nem ismertem. Úgy állt be, mintha már régóta a válogatottban játszana

– fogalmazott Balint.

Pavel Badea, az Universitatea Craiova elnöke szintén kiemelte, hogy Corbu határozottan szállt be a mérkőzésbe, jól tartotta meg a labdát. A román sajtóban már az is téma, hogy a Ferencváros középpályása a keddi, Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája-találkozón akár a kezdőcsapatban is helyet kaphat.