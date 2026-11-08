Corbu szájába akarták adni, hogy Románia az álma, de a Fradi játékosa nem mondta ki

Corbu szavai mögött elsősorban a FIFA válogatottságra vonatkozó szabályai állnak, amelyek miatt a magyar állampolgársággal is rendelkező középpályás nem szerepelhet Marco Rossi csapatában.

Marco Rossi is szerette volna a magyar válogatottba csábítani

A csángóföldi Magyarcsügésről származó labdarúgó 2020-ban került a Puskás Akadémiához a Csíkszeredától, és hamar felhívta magára a figyelmet. A Magyar Nemzet már 2021-ben beszámolt arról, hogy a székely-csángó származású fiatal tehetség szívesen szerepelne a magyar válogatottban.

A játékos egy akkori portréfilmben egyértelmű igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy magyar válogatottként szeretne-e világbajnokságon szerepelni. Később az is kiderült, hogy Marco Rossi szakmai stábja valóban érdeklődött iránta.

Kerestek, nem Marco Rossi személyesen, hanem a magyar válogatott stábja. Mondták, szeretnének együtt dolgozni velem és megpróbálnak mindent azért, hogy ez lehetséges legyen. Sajnos nem sikerült

– árulta el Corbu 2022-ben.

A magyar állampolgárság önmagában nem volt elegendő a válogatottsághoz, ugyanis a játékosnak nem volt Magyarországon született szülője vagy nagyszülője, ezért a FIFA előírásai szerint öt év megszakítás nélküli magyarországi tartózkodásra volt szüksége.

Corbu azonban 2024-ben, négy év után elhagyta a Puskás Akadémiát, és a ciprusi APOEL-hez szerződött, ezzel pedig megszakadt a szükséges időszak. Hiába tért vissza 2026 januárjában a Ferencvároshoz, a korábbi magyarországi éveit nem lehetett automatikusan hozzáadni az újabb időszakhoz.

A játékos egyébként már 2022-ben elfogadta a román felnőttválogatott meghívóját, de akkor nem lépett pályára. Az utánpótlás-válogatottakban viszont rendszeresen számítottak rá, a román U21-es csapatban 21 mérkőzésen szerepelt.

Márciusban még a magyar zászló miatt támadták Romániában

Az ügynek idén márciusban újabb, komoly indulatokat kiváltó fejezete volt. A Ferencváros március 15. alkalmából különleges mezkollekciót mutatott be, amelynek népszerűsítésében Corbu Marius is részt vett. A játékos magyar zászlóval a kezében, illetve a vállára terítve szerepelt a klub hivatalos fényképein.