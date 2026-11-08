Corbu szájába akarták adni, hogy Románia az álma, de a Fradi játékosa nem mondta ki

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A Ferencváros csángó származású, magyar–román kettős állampolgárságú középpályása, Marius Corbu bekerült a román válogatott keretébe. A 24 éves labdarúgó korábban még a magyar nemzeti csapatban képzelte el a jövőjét, sőt Marco Rossi stábja is érdeklődött iránta. Corbu a román sajtónak tisztázta, miért nem lehetett magyar válogatott. A játékost márciusban még a magyar zászló miatt támadták Romániában, most viszont egykori edzője szerint erősítés lehet a román válogatottnak.

Szalay Attila
2026. 11. 08. 8:01
Corbu szájába akarták adni, hogy Románia az álma, de a Fradi játékosa nem mondta ki
Marius Corbu a Milan ellen is a Fradi erőssége volt Fotó: MARCO BERTORELLO Forrás: AFP

Corbu szavai mögött elsősorban a FIFA válogatottságra vonatkozó szabályai állnak, amelyek miatt a magyar állampolgársággal is rendelkező középpályás nem szerepelhet Marco Rossi csapatában.

Marco Rossi is szerette volna a magyar válogatottba csábítani

A csángóföldi Magyarcsügésről származó labdarúgó 2020-ban került a Puskás Akadémiához a Csíkszeredától, és hamar felhívta magára a figyelmet. A Magyar Nemzet már 2021-ben beszámolt arról, hogy a székely-csángó származású fiatal tehetség szívesen szerepelne a magyar válogatottban.

A játékos egy akkori portréfilmben egyértelmű igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy magyar válogatottként szeretne-e világbajnokságon szerepelni. Később az is kiderült, hogy Marco Rossi szakmai stábja valóban érdeklődött iránta.

Kerestek, nem Marco Rossi személyesen, hanem a magyar válogatott stábja. Mondták, szeretnének együtt dolgozni velem és megpróbálnak mindent azért, hogy ez lehetséges legyen. Sajnos nem sikerült

– árulta el Corbu 2022-ben.

A magyar állampolgárság önmagában nem volt elegendő a válogatottsághoz, ugyanis a játékosnak nem volt Magyarországon született szülője vagy nagyszülője, ezért a FIFA előírásai szerint öt év megszakítás nélküli magyarországi tartózkodásra volt szüksége.

Corbu azonban 2024-ben, négy év után elhagyta a Puskás Akadémiát, és a ciprusi APOEL-hez szerződött, ezzel pedig megszakadt a szükséges időszak. Hiába tért vissza 2026 januárjában a Ferencvároshoz, a korábbi magyarországi éveit nem lehetett automatikusan hozzáadni az újabb időszakhoz.

A játékos egyébként már 2022-ben elfogadta a román felnőttválogatott meghívóját, de akkor nem lépett pályára. Az utánpótlás-válogatottakban viszont rendszeresen számítottak rá, a román U21-es csapatban 21 mérkőzésen szerepelt.

Márciusban még a magyar zászló miatt támadták Romániában

Az ügynek idén márciusban újabb, komoly indulatokat kiváltó fejezete volt. A Ferencváros március 15. alkalmából különleges mezkollekciót mutatott be, amelynek népszerűsítésében Corbu Marius is részt vett. A játékos magyar zászlóval a kezében, illetve a vállára terítve szerepelt a klub hivatalos fényképein.

A képek megjelenése azért váltott ki visszhangot Romániában, mert Corbu akkor Mircea Lucescu szövetségi kapitány előzetes keretében szerepelt a Törökország elleni világbajnoki pótselejtező előtt. A román ProSport egyenesen érthetetlennek nevezte a játékos tettét, és megdöbbentő gesztusként tálalta, hogy a román válogatottba meghívott középpályás magyar zászlóval fényképezkedett. 

A márciusi kritikus hangok után most egészen más megvilágításba került Corbu Marius neve a román sportsajtóban.

A románok szerint Corbu komoly erősítés lesz a válogatottnak

A román ProSport megszólaltatta Emil Săndoit, a román U21-es válogatott korábbi szövetségi edzőjét, aki már utánpótláskorában együtt dolgozott a Ferencváros labdarúgójával. A szakember kifejezetten örült Hagi döntésének.

Săndoi elmondta, hogy Corbu már akkor felkeltette a figyelmét, amikor meghívta az U21-es válogatottba. Kiemelte, hogy rendkívül könnyen beilleszkedik a közösségbe, intelligens, taktikailag fegyelmezett játékos, akinek nem kell kétszer elmagyarázni az edzői utasításokat. A szakember szerint Corbu támadásban is hasznos lehet, gyorsasága és játékintelligenciája pedig különösen értékessé teszi.

Nem azért hívták meg, hogy eggyel többen legyenek a keretben. A Milan ellen is jól játszott. Meggyőződésem, hogy Románia számára erősítést jelent majd

– jelentette ki Săndoi.

Románia november 14-én Lengyelországot fogadja Bukarestben, majd november 17-én Bosznia-Hercegovina vendégeként lép pályára a Nemzetek Ligájában. Ha Corbu Marius valamelyik tétmérkőzésen pályára lép, a magyar válogatottság kérdése is végleg lezárulhat.

RomániaFradiMarius Corbumagyar labdarúgó–válogatottSzóljon hozzá!

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