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Bayer Zsolt blogja

Az FPÖ főtitkárának véleménye doktor onokáról

Ausztriában ilyesmit soha nem engedhetnének meg maguknak.

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Bayer Zsolt
Az FPÖ főtitkárának véleménye doktor onokáról
2026. 11. 16. 8:16
Fotó: HALIL SAGIRKAYA
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Magyar Péterausztriaosztrák szabadságpártchristian hafenecker

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