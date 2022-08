Nem tartja a törvényi határidőt a Jobbik-alapítvány

Az alapítvány honlapján feltüntetett adatok szerint viszont Molnár Enikő, Jakab Péter volt pártelnök-frakcióvezető tanácsadója jelenleg is kuratóriumi tag. Dacára annak, hogy május végén a Jobbik vezetése, Potocskáné Kőrösi Anita vezetésével, fellázadt a túl nagy hatalommal rendelkező tanácsadóval szemben, és számos jogkörétől megfosztotta. Sajtóhírek szerint Molnár ezután minden, a Jobbikban betöltött tisztségéről lemondott. Bő két hónappal ezután – a honlap tanúsága szerint – Molnár Enikő még mindig tagja az alapítvány kuratóriumának.

A költségvetési támogatásban részesülő pártalapítványok gazdálkodása törvényességének ellenőrzését az Állami Számvevőszék kétévente – kötelező jelleggel – ellenőrzi. A számvevőszék idén júniusban fejezte be a pártalapítványok 2019–2020. évi gazdálkodásának ellenőrzését, melyből többek közt az is kiderült, hogy a Jobbik Magyarországért Alapítvány nem készítette el az éves számviteli beszámolót, a tevékenységéről szóló éves jelentést, és így nem biztosította a költségvetési támogatás felhasználásának elszámoltathatóságát. Közölték azt is, az éves beszámoló megalapozottsága nem felelt meg a törvényi előírásoknak, nem biztosította a törvényes és átlátható, a közpénzekkel való felelős gazdálkodást, a közpénzek felhasználásának elszámoltathatóságát sem a párttagok, sem a többi állampolgár számára.

