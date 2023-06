Kiugrott a tizedikről egy mosonmagyaróvári nő, megszólalt egy szemtanú is

A mosonmagyaróvári Széchenyi-lakótelep tizedik emeletéről ugrott ki egy nő – adta hírül a Kisalföld. A lap információi alapján a nő egy előtetőre esett, és bár túlélte azt, súlyos sérüléseket szerzett.

Azt is tudni lehet, hogy az Országos Mentőszolgálat munkatársai hosszan küzdöttek az 52 éves nő állapotának stabilizálásán, majd, amint ezt sikerült, mentőhelikopter szállította a győri kórházba, kritikus állapotban.

„Az asszony nem a ház lakója, de már többször láttam itt. Két hete járt már ide, többször fel is állhatott az ablakba itt a tizediken. Ezt onnan tudom, hogy valaki rendszeresen letaposta ott a virágaimat, amiket a radiátorra tettem és az ablakban nevelgettem a folyosón” – fogalmazott az egyik szemtanú, aki beszámolt arról is, hogy kedd délelőtt szintén látta a nőt, aki ezúttal háttal ált neki, az ablakban.

Kisalföld/Kerekes István

„Iszonyúan megijedtem, nem tudtam mit tegyek, megszólítsam-e vagy sem. Végül a fiamtól kértem tanácsot, aki a mentőknél dolgozik. Azt mondta hívtam a 112-es segélyhívót, ezt végül a szomszédasszonyom tette meg, én túl ideges voltam” – fűzte hozzá. Végül lement a ház elé, hogy a bolt sarkánál várja a mentőket.

„Aztán hallottam a puffanást. Nem sokkal később értek ki a tűzoltók is, kérdezték hol áll az asszony, mondtam hogy késő, leugrott. A bejárat fölötti fém előtetőre esett, az be is horpadt, onnan szedték őt le” – mondta el a Kisalföldnek Nagy Lászlóné.