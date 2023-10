Várandós élettársát prostitúcióra kényszerítette, ha nem keresett eleget, meg is verte

A vádirati tényállás szerint a férfi 2020 év végén az interneten ismerkedett meg a nővel. Az anyaotthonban élő sértett két kiskorú gyermekével – egy 3 éves kislánnyal és a 1,5 éves kisfiúval – Sarkadra, a fiatal férfihoz költözött, aki a szüleivel élt. A férfi jövedelemmel nem rendelkezett, a családi pótlékból és GYES-ből éltek, majd

a kiszolgáltatott helyzetben lévő párját prostitúcióra kényszerítette.

A férfi érzelmileg zsarolta a sértettet azzal, hogy ha nem folytat prostitúciós tevékenységet, akkor nem lesz pénz élelemre, és a gyermekeket el fogják venni tőle.

Amikor a nő abba akarta hagyni, a férfi megverte, és akkor is bántalmazta, ha szerinte keveset keresett.

A nő a fenyegető magatartás hatására 2021 márciusától 2021 októberéig Békéscsabán, külterületi utak mellett dolgozott, hetente legalább három napon, naponta 7-8 órán keresztül

úgy, hogy közben állapotos volt.

A két és fél millió forint bevételt a nő minden esetben átadta, amit a férfi részben a megélhetésükre fordított, a fennmaradót magára költötte, illetve kábító hatású anyagokat vásárolt.

A férfi nő gyermekeit is rendszeresen bántalmazta. A kicsiket a karjánál fogva megrázta, ellökte, illetve több alkalommal minden ok nélkül, vagy azért, mert sírtak, megpofozta őket. A férfi rendszeresen kiabált a gyermekekkel, akik annak is szemtanúi voltak, ahogy a terhelt az édesanyjukat bántalmazta. A gyermekekben a férfi agresszív magatartása olyan félelmet váltott ki, hogy sok esetben már akkor sírva fakadtak, ha csak meglátták. A fiatal férfi 2021. november végén megjelent a lánytestvére sarkadi lakóházánál, a bezárt bejárati ajtót benyomta, és bement a házba.

A házból különféle ruhaneműket, hangfalat, pelenkát és PB gázpalackot tulajdonított el csaknem hatvanezer forint értékben.

A főügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit fegyházbüntetésre ítélje, állapítsa meg, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, és 2,5 millió forint erejéig rendeljen el vagyonelkobzást. Az ügyészség indítványozta továbbá, hogy végleges hatállyal tiltsa el minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amellyel 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné.