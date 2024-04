Megszólaltak a szemtanúk a bőnyi iskolában történt késelés után + videó

A portálnak sikerült megszólaltatni a település polgármesterét, Szabó Csabától úgy tudják, hogy a tragédia a reggeli tanóra végén történt egy olyan késsel, amelyet a hatodikos gyermek otthonról csempészett be az iskolába. Egy szemtanú azt mondta, annyit vett észre, hogy reggel kilenc óra körül megérkeztek a mentők és a rendőrök.

Azt hittem, csak a helyi erők, de aztán láttam, hogy a győriek. Láttam az aggódó szülőket, mindenhol rémült arcokkal találkoztam. Érezhető volt a feszültség és a félelem.

Tizenegy óra környékén hallgatták ki a rendőrök azokat a gyermekeket – szülői felügyelettel –, akik ott voltak a helyszínen, amikor a késelés megtörtént, a helyszínen sokan a kezükbe temetett arccal kuporognak az iskola mellett. Közben a családok nem értik, hogy történhetett ilyen.

A portál azt is megtudta, hogy az iskola vezetősége a szülőket egy Facebook-csoportban tájékoztatta reggel arról, hogy rendkívül esemény történt, menjenek a gyermekekért, akiknek még az iskolatáskájukat is az intézetben kellett hagyniuk. Dél környékén a tankerület küldött két pszichológust is a helyszínre, ők is részt vesznek a gyermekek kihallgatásában, amely fél egy környékén még mindig tarott. Utóbb az is kiderült, a megszúrt gyermeket mentőhelikopter szállította kórházba.