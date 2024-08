Vécébe rejtett kamera miatt nyomoznak

Vizsgálja a Szolnoki Rendőrkapitányság az egyik

városi szórakozóhely mobilvécéjében elhelyezett rejtett kamera ügyét.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hírportál beszámolója szerint augusztus 21-én érkezett bejelentés a helyi rendőrséghez, miután két lány felfedezte az eszközt.

– A kamerát az egyik barátnőm vette észre, amikor benyitott a vécébe. Este volt és telefonnal világított, így láttuk meg. Majd megnéztük, hogy van annyira sötét bent, hogyha nem világít az ember, észre sem lehet venni – nyilatkozta az egyik lány a portálnak. Azt is elmondta, hogy a szórakozóhely is értesült az esetről, a videót is megkapták, tudomása szerint ismeretlen elkövető ellen megtették a feljelentést.

A rejtett kamera felvétele az internetre is felkerült, ami miatt a Facebook egyik közösségi oldalán is rengetegen felháborodásukat fejezték ki.

Az egyik hozzászóló szerint a felvételt élőben követhette valaki, mert amint észrevették a kamerát, nem sokkal később ott termett valaki. – Azért volt bent olyan sokat, mert leszerelte gyorsan. Sajnos nem láttuk, mert lehajtott fejjel futva távozott – fogalmazott.

A nyomozó hatóság jogosulatlanul vagy a céltól eltérő adatkezeléssel elkövetett személyes adattal visszaélés vétség miatt feljelentés-kiegészítést rendelt el

– közölte Sipos-Kácsor Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a történtekkel kapcsolatban.

A portál megjegyezte, az ilyen típusú bűncselekményt a Büntető Törvénykönyv egy évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti.