A közmédiás múltjával találta szembe magát a gúnyolódó Radnai Márk

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A korábbi rendszer kiszolgálóit emlegetve gúnyolódott Radnai Márk Siklósi Beatrix jelölésén, a médiaszakember azonban emlékeztette: a tiszás politikus maga is 240 epizódon át rendezte a közmédia ifjúsági sorozatát.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 20. 14:42
Forrás: Facebook
Fotó: IMDB

Közmédiás rendezőként A Holnap tali! című ifjúsági produkciót jegyzete Radnai, amely 2016. november 28-án indult a közmédia első websorozataként. A rendező akkor a Kossuth Rádióban beszélt a gimnazisták életét bemutató, elsősorban a 12–18 éves korosztálynak készülő alkotásról. A rendező azóta már nem elérhető Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy 240 epizód és 14 hónap után távoznia kellett a sorozattól, ugyanakkor az MTVA közleménye szerint, a rendező és a gyártó szerződése egyszerűen lejárt, a folytatás feltételeiről pedig nem sikerült megállapodniuk. Ugyanakkor a gyártó elismerte Radnai szerepét a produkció addigi sikerében.

Radnai MárkmédiatanácsmtvaHolnap taliSiklósi BeatrixközmédiaSzóljon hozzá!

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