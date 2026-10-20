A közmédiás múltjával találta szembe magát a gúnyolódó Radnai Márk

Közmédiás rendezőként A Holnap tali! című ifjúsági produkciót jegyzete Radnai, amely 2016. november 28-án indult a közmédia első websorozataként. A rendező akkor a Kossuth Rádióban beszélt a gimnazisták életét bemutató, elsősorban a 12–18 éves korosztálynak készülő alkotásról. A rendező azóta már nem elérhető Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy 240 epizód és 14 hónap után távoznia kellett a sorozattól, ugyanakkor az MTVA közleménye szerint, a rendező és a gyártó szerződése egyszerűen lejárt, a folytatás feltételeiről pedig nem sikerült megállapodniuk. Ugyanakkor a gyártó elismerte Radnai szerepét a produkció addigi sikerében.