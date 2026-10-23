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Békés Márton: Egy hatalom sem tart örökké

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Az 1956-os forradalom máig érvényes üzenete, az önrendelkezés, ami azt jelenti, hogy mi döntünk a sorsunkról – fogalmazott Békés Márton a Hír TV Péntek 18 című műsorában. Arról is beszélt, hogy hetven éve a kommunista diktatúra működtetői a magyar nemzet ellen behívták a szovjet tankokat, húsz évvel ezelőtt pedig a magyar rendőrséget használták fel a tiltakozás brutális leverésére. A két történet valójában egy: ahogy1989 nincs 1956 nélkül, úgy a 2006-os össznemzeti felháborodás is visszautal ’56-ra – értékelt a történész. Szó esett még a kormány által előidézett alkotmányos válságról, a külpolitika csődjéről és a jobboldal megújulásáról is.

Kis Ferenc
2026. 10. 23. 19:52
Békés Márton a Péntek 18 műsorában. Forrás: Képernyőfotó/Youtube

Alkotmányos válság 

A jelenlegi állapotokról szólva azt állította, hogy súlyos alkotmányos válság van, a történész szerint nem a NER, hanem Magyarország lebontása zajlik.

- Tiszteletben kell tartani 3,4 millió ember akaratát, akik kormányt váltottak, az első 100 napban magam is megadtam a lehetőséget az új vezetésnek, de azt is tudnia kell mindenkinek, hogy egy hatalom sem tart örökké – hangsúlyozta Békés Márton. Idézte Stump István friss tanulmányát, aki arról írt, hogy egy hatalom igazi erejét az mutatja meg, mennyire képes az önkorlátozásra. A történész szerint az új kormány eddigi politikája távol áll a hirdetett szeretetországtól és a működő Magyarországról. - Üvöltve nem lehet szeretni – fűzte hozzá. 

Szerinte a hatalom önmérséklete azért is fontos lenne, mert hazánk energetikai és vízügyi szempontból is kitett ország, ahol a döntések mögé kellő legitimációra van szükség. - Ha az elszámoltatást leszámolásként kezelik, akkor ez a konszenzus nem fog megszületni – hangsúlyozta.

Diplomáciai csőd

Békés Márton szerint a regnáló kormánynak nincs önálló külpolitikája, csak belesimul a a nyugat-európai elvárásokba. Helytelennek nevezte, hogy az október 23-i ünnepre külföldi hatalmak vezetőit is meghívták, ugyanakkor diplomácia csődnek is tartja, hogy végül csupán az Európai Bizottság elnöke jött el a fajsúlyos politikusok közül. Ursula von der Leyen látogatását úgy értékelte, hogy a házassági évfordulóra meghívták „a ház tulajdonosát”. Visszatekintve az elmúlt 16 évre, Békés Márton azt mondta: egyre büszkébb arra, hogy támogatta a NER-t, mert az Orbán-kormánynak világos, a nemzetközi együttműködésre épülő külpolitikai doktrínája volt. 

Épülő jobboldal

A műsorban szó esett a jobboldal megújulásáról is. Békés Márton kifejtette a mozaikjobboldalról alkotott elképzelését és tisztázott néhány ezzel kapcsolatos félreértést is. A történész az eddigi, Fidesz-KDNP által összefogott tábor társadalmi bázisának további szélesítését nevezte meg az egyik fontos feladatnak.

 

forradalomhír tvpéntek 18békés mártonSzóljon hozzá!

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