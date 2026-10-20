Bocsánatkérésre készülhet Magyar Péter: az ügyészség válasza Deák Dániel álláspontját erősíti
Ügyészségi válasszal cáfolja Magyar Péter vádjait Deák Dániel, az elemző által idézett levél alapján a nyomozó főügyészség nem tett vele kapcsolatos megállapítást a telefonlopási ügyben. Deák jogi lépésekre készül a miniszterelnök állításai miatt.
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