Börtönben marad Hankó Balázs, meghosszabbították a letartóztatását
További három hónapig börtönben marad a Nemzeti Kulturális Alap ügyében meggyanúsított Hankó Balázs és egykori államtitkára, miután a bíróság helyt adott az ügyészség indítványának.
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